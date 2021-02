Un jurat declara culpables els 4 acusats de matar un home a Borriana després d'emmanillar-ho i emmordassar-ho

Segons han informat fonts jurídiques, un dels acusats va ser declarat culpable per unanimitat, mentre que els altres tres van rebre set vots a favor de la culpabilitat i dos en contra. Ara s'haurà de dictar sentència d'acord amb el veredicte del jurat.

Les defenses, segons les mateixes fonts, recorreran la sentència davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en considerar que el veredicte no té motivació, és a dir, que la fonamentació és "molt deficient".

La fiscal i l'acusació particular van sol·licitar inicialment per als acusats 20 anys de presó per un delicte d'assassinat, així com una indemnització per als pares de la víctima de 45.000 euros per a cadascun per la defunció del seu fill i de 25.000 euros per a la germana pels danys morals. Per la seua banda, les defenses dels processats demanaven la seua lliure absolució.

Segons l'escrit de conclusions provisionals del ministeri públic, els fets es van produir entre les últimes hores del 12 d'octubre del 2014 i les primeres del 13 d'octubre, en l'interior d'una vivenda de Borriana, on es trobaven els acusats amb la víctima, la qual tenia 36 anys.

En un moment donat i per causes no determinades, els processats van lligar les mans de la víctima a la seua esquena amb uns grillots i li emmordassaren amb dos peces de vestir, que van subjectar amb cinta adhesiva al voltant del cap, i van col·locar una mànega de dessuadora de en l'interior de la seua boca, de manera que li tancava l'entrada d'aire per les vies respiratòries.

Posteriorment, segons la fiscal, els acusats van abandonar el domicili deixant la víctima, que va morir de forma immediata per asfíxia mecànica per oclusió dels orificis respiratoris i compressió externa de les vies respiratòries per impediment mecànic d'entrada d'aire. Els acusats van abandonar Borriana en un vehicle i van estar en parador desconegut fins que van ser localitzats a França.