La Comunitat, primera en compravenda d'habitatges per població

La Comunitat Valenciana va tancar l'últim trimestre del 2020 com a líder de l'activitat immobiliària per població a Espanya. D'octubre a desembre va inscriure 3,28 compravendes d'habitatges per cada mil habitants, quota sensiblement superior a la mitjana nacional, situada en 2,42. Per darrere apareixen altres comunitats com La Rioja i Cantàbria (totes dues 2,8).

Alacant va encapçalar la classificació provincial amb 4,09 operacions per cada mil habitants, mentre Castelló va ser cinquena amb una quota de 3,48, segons les dades del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils.

Amb 16.404 compravendes d'habitatges registrades durant el quart trimestre, de les quals 2.518 corresponen a habitatge nou i 13.886 a habitatge usat, la Comunitat es va situar com a tercera autonomia amb major nombre de compravendes en termes absoluts, després d'Andalusia i Catalunya.

Juntament amb Madrid, quarta en l'escalafó, copen més del 63% del total d'operacions comptabilitzades a Espanya en eixe període. Els números llancen un increment en la Comunitat Valenciana del 15,5% respecte al trimestre anterior, aconseguint el 14,4% de totes les operacions registrades en sòl espanyol. Va ser també la tercera regió amb major pes d'estrangers en l'adquisició d'habitatges (21,7%), només superada per Balears i Canàries.