La seguretat es millora en el Palau de Congressos

El Palau de Congressos de València ha reforçat tots els protocols de funcionament intern després del frau de 21.000 euros detectat la setmana passada, per la suplantació d'identitat de l'empresa de seguretat que treballa per a l'edifici. L'entitat va informar ahir “amb total transparència” del succeït al consell d'administració, reunit de manera extraordinària. Durant la reunió, van ser exposats els fets ocorreguts que van portar a l'entitat a ser víctima d'eixa estafa.

El passat 16 de desembre l'organisme va rebre un correu electrònic del suposat proveïdor d'aquest servei de seguretat, anunciant el canvi del seu compte bancari. El correu adjuntava una carta signada per l'empresa, amb les dades corresponents i el certificat de titularitat del compte emés per una entitat bancària amb la qual treballa el Palau de Congressos.

Una setmana després, es va pagar de manera electrònica la partida de factures transmeses pels seus proveïdors, entre les quals es trobava una de l'empresa de seguretat del mes de novembre de 2020, per valor de 21.000 euros, que es va abonar a la falsa nou compte bancari.

“Tots els esforços estan ara posats a enfortir i fer més eficients els protocols ja existents”, va anunciar ahir el regidor de Turisme i president del Palau de Congressos, Emiliano García, qui va detallar que la investigació dels fets “continua oberta” i que “ja s'han reforçat els protocols de seguretat interns del Palau, de manera que es puga extremar la supervisió d'aquesta mena de processos”.

Per part seua, la directora gerent de l'organisme, Sylvia Andrés, va aclarir que el pagament “es va realitzar seguint el protocol de signatura mancomunada del Palau de Congressos i no es va rebre cap mena d'avís per part del banc sobre anomalies en la coincidència del compte amb el titular”. De fet, va precisar que el frau es va detectar quan l'empresa en qüestió va informar que no havia rebut el pagament de novembre.

L'oposició critica que es repetisquen errors

El PP va exigir ahir mesures per a evitar que aquest tipus d'estafes es continuen repetint. La portaveu municipal, María José Catalá, va incidir en què després de més d'un any del robatori de 4 milions d'euros en l'EMT, l'alcalde, Joan Ribó, “segueix sense haver pres mesures que hagueren evitat l'estafa en el Palau de Congressos”. “Ens torna a passar el mateix, es transmet una precarietat en la gestió dels fons públics”, va afirmar Catalá en un comunicat, en el qual va afegir que el PP demana al Consistori que no “reincidisca” en els errors comesos.

Des de Cs, l'edil Rafa Pardo va lamentar “profundament” l'estafa, que a més va considerar” molt negativa per a la imatge de l'empresa i més quan estem parlant d'una empresa pública”. “Dit això, també he traslladat que cal revisar tots els protocols de seguretat existents en l'organisme i més concretament el protocol de pagaments, per a assegurar-nos que no torne a succeir en el futur”, va dir.

Una auditoria va alertar del risc d’estafa

Una auditoria de 2019 va alertar del risc que es produïren estafes com la patida pel Palau de Congressos, segons va subratllar el PP. “Els proveïdors del Palau de Congressos remeten les seues factures mitjançant correu electrònic.

L'alta en el registre de tercers s'emplena amb les dades bancàries i d'identificació que vénen detallats en la primera factura. Entenem que pot existir un risc de suplantació d'identitat al no exigir certificat de l'entitat bancària que confirme els titulars del compte ni es confirma que les dades proporcionades o modificades pels tercers són veraces”, assegurava l'informe de l'auditoria.

Segons els populars, en el consell d'administració l'equip de Govern “ha reconegut que aquest robatori de 21.000 euros en el Palau de Congressos era evitable i que encara no s'havien implementat les recomanacions de l'auditoria de 2019”.

En eixe sentit, el PP ha exigit un protocol per a evitar aquest tipus de robatoris i estafes, “ja que el que està passant a l'Ajuntament de València no passa en cap administració espanyola”, va dir Catalá, que creu que “alguna cosa no ha d'estar fent-se bé”.