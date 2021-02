El vaho en las gafas tiene las horas contadas: así son las toallitas con 11.000 valoraciones que hoy cuestan 9 euros

En los últimos meses, salir de casa se ha convertido en toda una odisea, puesto que no debemos olvidarnos de coger la mascarilla (y su correspondiente funda para guardarla en momentos determinados) y del gel hidroalcohólico que, aunque en la mayoría de establecimientos y transportes hay dispensadores, no está de más llevar el nuestro propio. Además, con la vuelta al hogar no termina aventura, puesto que entonces debemos quitarnos los zapatos para evitar contaminar todo el piso, pasarlos por el felpudo desinfectante, lavarnos las manos y guardar la mascarilla a buen recaudo para evitar confusiones entre los diferentes miembros de la familia. A toda esta logística se suma, en el caso de los que llevan gafas, que, además de realizar todos los pasos anteriores, deben estar pendientes de los cristales que se empañarán en cuanto se las pongan con la mascarilla.

Este fenómeno se produce por el contacto del vapor caliente que expulsamos al respirar con el frío de los cristales. Tantos son los que se han sentido identificados con esta molesta sensación de no ver nada que este colectivo no ha dejado de viralizar trucos y consejos (algunos más eficaces que otros) para solucionar este problema tan común que no solo pasa los que llevan lentes para ver mejor, sino que las gafas de sol también tienen la misma problemática. Poner la montura encima de la mascarilla y hasta restregar una patata en los cristales han sido uno de los más populares, pero, ¿y si te decimos que hemos encontrado una solución más eficaz?

Se trata de las toallitas antivaho, unas gamuzas que crean una película en los cristales que evita que se produzca este fenómeno y, por tanto, ayudan a ver mejor. Eso sí, debemos optar por unas que cuenten con buenas valoraciones por parte de los que yo las han probado y, en Amazon, hemos encontrado el modelo de LifeArt que cuenta con más de 11.000 valoraciones y cuatro estrellas doradas, rebajado un 15%, para que poner fin a los problemas de visión cueste menos de 9 euros. ¿Quieres saber por qué no debes desaprovecharlo?

Esta gamuza tiene 700 usos y una duración de 48 horas cada uno. Amazon

¿Por qué elegir este modelo?

Si bien es cierto que uno de los puntos para decidirse por este modelo es que, solo durante las próximas horas, estén en oferta (te puedes ahorrar un 15% en la compra), estas toallitas tienen mucho más que ofrecernos. Y si no, que se lo digan a los más de 11.000 usuarios que ya han apostado por ellas y le han otorgado cuatro estrellas doradas. Fabricadas con un material de gamuza extrafina, son capaces de limpiar y proteger el cristal de nuestras gafas, móviles, objetivos de cámaras, espejos o tablets sin rayones, sin dejar un rastro húmedo y de forma inolora. Además, tal y como afirman en Amazon, gracias a la nanotecnología, con pocas pasadas consiguen evitar la condensación de vapor de la superficie de la lente generando una capa protectora que nos facilitará el uso de la mascarilla.

¿Lo mejor? Que su efecto puede proteger nuestros cristales de la condensación durante 48 horas y, además, podemos reutilizar la misma gamuza más de 700 veces, contribuyendo a no generar más desperdicios de los necesarios.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.