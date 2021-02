Tu horóscopo diario: martes 16 de febrero de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 16 de febrero de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy ya te sientes mucho mejor, y ves lo que hoy pasará o crees que puedes realizar, con mucho mejor tono y con la mente bastante más clara. No te va a faltar resolución para encarar un asunto. Saldrás con muy buen sabor de boca de su resolución.

Tauro

Realizarás algunos movimientos relacionados con el dinero que no están nada mal pensados porque es jugar sobre seguro. Tendrás bastante margen de maniobra para conseguir lo que deseas. Es buen momento de lanzarte a esa inversión, no lo dudes.

Géminis

Se está generando cierto pesimismo a tu alrededor del que debes salir y no hacer caso, porque eso te puede influir negativamente y transmitirte una sensación de parálisis muy poco positiva. Tenlo en cuenta para seguir tu camino sin pensar en más.

Cáncer

Hay cierta magia en lo que hoy te rodea y debes aprovechar esa sensación de encontrar algo especial, en cualquier campo, porque es muy posible que lo halles. Puedes disfrutar mucho de esa especial mirada que vas a tener y que vas a recibir.

Leo

Si tu pareja no tiene su mejor día, no es inteligente que presiones para salirte con la tuya en cualquier aspecto hoy, y menos en algo que supone un roce para la convivencia. Deja que todo fluya por su cauce y ya tendrás tiempo de intentar cambiar las cosas.

Virgo

A veces te gusta demasiado ejercer el control y eso no es nada bueno para lograr que alguien se sienta a gusto a tu lado y más si no conoces demasiado a esa persona. Ve poco a poco y procura que todo se equilibre en la relación, te conviene.

Libra

Afectivamente debes dejar que las aguas se calmen y que tus sentimientos se aclaren antes de seguir adelante o de intentar arreglar una situación que se ha complicado de repente. Ten calma ahora y piensa en ti sin dar pasos en falso.

Escorpio

Aléjate de personas o asuntos que desprendan negatividad, ya que tu tono de hoy puede tender hacia la oscuridad o hacia esa parte de ti que nadie conoce. Solo añadiría nubarrones a tu alrededor. No te vendrá mal un poco de meditación o relajación.

Sagitario

Tus amigos o amigas podrán disfrutar hoy de tu alto sentido de la amistad, y lo vas a saber demostrar con uno de ellos que necesita ahora un hombro sobre el que llorar o un buen consejo. Sabrás transmitir energía positiva.

Capricornio

Que no te salgan las cosas a la primera no significa que te dejes llevar. Debes mirar hacia atrás con perspectiva y contemplar lo mucho que has logrado en tantas ocasiones. Te hará bien y comprenderás que todo va por rachas.

Acuario

Hay cosas que deben acabar para que otras surjan después y ese es el pensamiento que ahora te debe de guiar hacia el futuro. Debes empezar a construir algo importante en tu interior desde cero. Es la manera de que puedas acceder a lo que buscas.

Piscis

Es muy posible que estés entrando en un proceso de regeneración espiritual y por ello tu mente va a estar un tanto reflexiva y buscando respuestas. No debes pensar que es nada malo, al contrario, verás mucha luz y te sentirás con mucho más equilibrio.