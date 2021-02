La caída de CO2 pudo haber ayudado a los dinosaurios a caminar desde Sudamérica hasta Groenlandia

Un nuevo artículo afina las estimaciones de cuándo los dinosaurios herbívoros debieron de haber atravesado América del Norte en una caminata hacia el norte para llegar a Groenlandia, y señala un fenómeno climático intrigante que puede haberlos ayudado en el viaje, según publican sus autores en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Estimaciones anteriores sugerían que los sauropodomorfos -un grupo de dinosaurios herbívoros de cuello largo que finalmente incluyeron a los brontosaurios y los braquiosaurios- llegaron a Groenlandia en algún momento entre hace 225 y 205 millones de años.

Pero al emparejar minuciosamente patrones de magnetismo antiguo en capas de rocas en yacimientos fósiles en Sudamérica, Arizona, Nueva Jersey, Europa y Groenlandia, el nuevo estudio ofrece una estimación más precisa: sugiere que los sauropodomorfos aparecieron en lo que ahora es Groenlandia hace alrededor de 214 millones de años. En ese momento, todos los continentes se unieron, formando el supercontinente Pangea.

¿Por qué les llevó tanto tiempo llegar?

Con esta nueva y más precisa estimación, los autores se enfrentaron a otra pregunta. Los registros fósiles muestran que los dinosaurios sauropodomorfos aparecieron por primera vez en Argentina y Brasil hace unos 230 millones de años. Entonces, ¿por qué les llevó tanto tiempo expandirse al hemisferio norte?

"En principio, los dinosaurios podrían haber caminado de casi un polo al otro", explica Dennis Kent, científico investigador adjunto del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, junto a Lars Clemmensen, de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca.

"No había ningún océano en el medio. No había grandes montañas. Y sin embargo, les llevó 15 millones de años. Es como si los caracoles pudieran haberlo hecho más rápido", añade. Calcula que si una manada de dinosaurios caminara solo una milla por día, les llevaría menos de 20 años hacer el viaje entre Sudamérica y Groenlandia.

Curiosamente,la Tierra estaba en medio de una tremenda caída en el CO2 atmosférico justo en el momento en que los sauropodomorfos habrían estado migrando hace 214 millones de años.

"Quizás las regiones tropicales se volvieron más suaves y las regiones áridas se volvieron menos secas"

Hasta hace unos 215 millones de años, el período Triásico había experimentado niveles de CO2 extremadamente altos, alrededor de 4.000 partes por millón, unas 10 veces más altos que en la actualidad. Pero hace entre 215 y 212 millones de años, la concentración de CO2 se redujo a la mitad, cayendo a unas 2.000 ppm.

Aunque el momento de estos dos eventos, la caída del CO2 y la migración de los sauropodomorfos, podría ser pura coincidencia, Kent y Clemmensen creen que pueden estar relacionados. En el documento, sugieren que los niveles más suaves de CO2 pueden haber ayudado a eliminar las barreras climáticas que pueden haber atrapado a los sauropodomorfos en América del Sur.

En la Tierra, las áreas alrededor del ecuador son cálidas y húmedas, mientras que las áreas adyacentes en latitudes bajas tienden a ser muy secas. Kent y Clemmensen dicen que en un planeta sobrecargado de CO2, las diferencias entre esos cinturones climáticos pueden haber sido extremas, quizás demasiado extremas para que las cruzaran los dinosaurios sauropodomorfos.

"Sabemos que con más CO2, lo seco se vuelve más seco y lo húmedo se vuelve más húmedo", apunta Kent. Hace 230 millones de años, las altas condiciones de CO2 podrían haber hecho que los cinturones áridos se secasen demasiado para soportar los movimientos de los grandes herbívoros que necesitan comer mucha vegetación para sobrevivir.

Los trópicos también pudieron haber estado atrapados en condiciones lluviosas similares a las de un monzón que pueden no haber sido ideales para los sauropodomorfos. Hay poca evidencia de que se aventuraran desde los hábitats templados de latitudes medias a los que se adaptaron en Argentina y Brasil.

Pero cuando los niveles de CO2 bajaron hace 215-212 millones de años, quizás las regiones tropicales se volvieron más suaves y las regiones áridas se volvieron menos secas. Es posible que haya algunos pasillos, como a lo largo de ríos y cadenas de lagos, que habrían ayudado a sustentar a los herbívoros a lo largo del viaje de unos 10.500 kilómetros hasta Groenlandia, donde ahora abundan sus fósiles. En ese entonces, Groenlandia habría tenido un clima templado similar al clima actual del estado de Nueva York, pero con inviernos mucho más suaves, porque no había capas de hielo polar en ese momento.

"Una vez que llegaron a Groenlandia, parecía que se habían asentado -apunta Kent-. Después de eso, permanecieron como un largo registro fósil".

Una idea especulativa pero plausible

La idea de que una caída en el CO2 podría haber ayudado a estos dinosaurios a superar una barrera climática es especulativa pero plausible, y parece estar respaldada por el registro fósil, señala Kent. No se han encontrado fósiles de cuerpos de sauropodomorfos en las regiones tropicales y áridas de este período de tiempo, aunque sus huellas aparecen ocasionalmente, lo que sugiere que no permanecieron en esas áreas.

Ahora, Kent espera seguir trabajando para comprender mejor la gran caída de CO2, incluidas las causas y la rapidez con la que bajaron los niveles de CO2.