La crisis del coronavirus ha golpeado a todos los sectores, pero no a todos por igual. El turístico ha sido el que más ha caído y en el que más empleo se destruyó en 2020. No parece, además, que vayan a venir buenas noticias pronto. Al menos, así lo cree una de las voces más reputadas del sector, Antonio Catalán, presidente de AC Hotels by Marriott. Eso sí, pone una esperanza en el futuro: la vacuna, que será “el punto de inflexión” en la lucha contra el virus. En estos términos se ha expresado el empresario en una entrevista que le han realizado este lunes los periodistas María Eizaguirre y Jesús Morales, subdirector de 20minutos, en la segunda sesión del ciclo Repensando el Futuro, organizado por Eje&Con y celebrado en la Fundación Pons, colaboradora del ciclo.

“La situación es grave y no mejorará hasta que no estemos vacunados”, ha asegurado Catalán, que ha insistido en que el calendario tampoco ayuda. En su opinión, no habrá campaña turística en Semana Santa, pero tampoco en verano. “El verano no existirá”, ha trasladado, pidiendo que mejorase el ritmo de vacunación para reflotar la economía española cuanto antes. “Como sigamos así, no tendremos ni campaña de Navidad”, ha lamentado.

Entre las medidas que ha propuesto también con este fin, destaca la creación de una línea ICO (Instituto de Crédito Oficial) destinada al sector turístico o ayudas para el mismo, para el que, convencido de que no llegarán ayudas directas, ha pedido condiciones específicas. “Si no”, ha dicho, “habrá una carnicería”. Eso sí, tampoco se ha mostrado extrañado por e la situación económica de España, a quien definió como “un país receptor de turismo”. “No somos Alemania”, ha señalado.

En este sentido, sí ha pedido repensar el modelo del sector turístico para cuando asome la recuperación. Ha criticado con especial dureza la forma del turismo low cost. Para argumentar su postura, ha puesto un ejemplo: “Hace tres años, cuando la libra se devaluó, nosotros le subimos un 24% el precio a los ingleses y siguieron viniendo”. Ha pedido así no tirar “del turismo barato” porque “no hay necesidad”, ya que España es un país con “seguridad jurídica y sanitaria”, amén de otras virtudes como el clima. Preguntado sobre si es posible que el país compatibilice el turismo low cost con uno de alta gama, Catalán ha señalado que “obviamente no todos los sectores pueden ser de lujo”, pero pidió al turismo “subir el listón”.

Antonio Catalán, María Eizaguirre; Jesús Morales; y María Jesús Magro. Jorge Paris

Ha introducido la idea, además, de que “hay posibilidad de salvar al sector entero” y que, más que la concentración empresarial, lo que está ocurriendo con más asiduidad en la actualidad es que “los pequeños empresarios están tirando la toalla”. A ellos les ha pedido aguantar. Respecto la posibilidad de que hubiera un ministerio específico para el turismo, se ha mostrado a favor.

En el acto han participado también Nerea Torres Egüén, presidenta de Eje&Con, que ha señalado que “es el momento de pensar y de reflexionar sobre nuestro futuro”; Ana Lorenzo, vicepresidenta de comunicación de Eje&Con, que ha elogiado al empresario por “crear riqueza y empleo en un sector estratégico”; y la directora general de la Fundación Pons, María Jesús Magro, que ha destacado que al ciclo seguirán invitando a “líderes de opinión, expertos y empresarios”.