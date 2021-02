Sanidad no tiene en marcha ningún proyecto en la Residencia porque "no le interesa"

La Consejería de Sanidad no tiene en marcha en estos momentos ningún proyecto en el solar ni en el edificio de la Residencia Cantabria ya que desde el punto de vista sanitario "no le interesa" porque no tiene "ninguna instalación que ubicar" allí.