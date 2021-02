Asraf Beno se somete a un nuevo retoque estético en su camino por recuperar la autoestima

Tras su paso por La casa fuerte, Asraf Beno se propuso un reto: recuperar "su peso ideal" y retomar los hábitos saludables. Y es que, durante el confinamiento, el modelo engordó 16 kilos, lo que destrozó la poca autoestima que le quedaba y que, poco a poco, va recuperando.

La pareja de Isa Pantoja comparte sus progresos a través de Instagram, donde este fin de semana anunció que le quedaban 4 kilos para alcanzar su peso deseado. Eso sí, el influencersabe que los retoques estéticos también pueden ayudarle en su camino por recuperar el amor propio, y así lo ha demostrado.

En una ronda de preguntas y respuestas, el marroquí ha confesado que recientemente se sometió a un tratamiento dental, algo de lo que no se arrepiente en absoluto, ya que puede presumir más que nunca de sonrisa.

"Me han puesto ortodoncia invisible y la verdad es que estoy muy contento", ha reconocido tras ser preguntado por un seguidor que aseguraba que el modelo tiene "unos dientes perfectos".

Un año con serios problemas de autoestima

Hace unos meses, el marroquí desveló que no atravesaba su mejor momento: "Cuando hablo de mis cosas malas, siempre me pongo a llorar... Me veo y me pongo a llorar. Me veo el físico, con más barriga, peor cuerpo... Me defraudo al verme como estoy físicamente, no estoy en el mejor momento de mi vida".

Entre lágrimas, y apoyado por su pareja, confesó que es "bastante inseguro". Así, el marroquí contó que quería recuperar el físico que tenía cuando ganó el certamen Mister Universo 2018.

"De ganar un certamen de belleza a encontrarme así, no me encuentro conmigo mismo. No sabría valorarme, se ve en mí a una persona insegura y reconozco que soy bastante inseguro", sentenció.