El gran susto de Verdeliss: la 'influencer' acaba en el hospital tras notar anomalías en su corazón

Estefanía Unzu, más conocida como Verdeliss, acudió este fin de semana al hospital tras notar anomalías en su corazón, tal y como explicó ella misma a través de unos stories en su perfil de Instagram.

Según contó la exconcursante de Gran Hermano VIP, durante su visita al hospital tuvo que someterse a una serie de pruebas médicas. No obstante, aclaró que se encuentra bien, aunque los sanitarios decidieron colocarle un holter para controlar los latidos de su corazón.

Este aparato es un monitor que se usa para determinar cómo responde este órgano a la actividad normal. Suele utilizarse después de sufrir un ataque cardíaco, pero también para diagnosticar problemas con el ritmo cardíaco que pueden estar causando síntomas como palpitaciones.

Verdeliss debe mantener el holter en su pecho durante cuatro días, tratando de hacer ejercicio con él para registrar cada latido. Asimismo, la youtuber navarra también está siendo controlada por su cardiólogo. "No os preocupéis, estoy en las mejores manos", explicó con tal de tranquilizar a los usuarios.

Precisamente, este mismo fin de semana la pamplonica publicaba un post en el que reconocía que había descuidado su salud. "Ay, cuando se trata de mí... cuánto me cuesta darme lugar, preocuparme por mi salud, ir al médico. Con los peques todo pasa a primer plano, menos yo", avanzó.

Madre de siete hijos, piensa que su estado de salud puede haber empeorado por la cantidad de tareas que trata de abarcar cada día. De hecho, su marido le insiste en que debe cuidarse más: "Fijaos que mi marido Aritz me riñe: si quieres lo mejor para ellos, no se lo darás si un día te pasa algo".

"Supongo que hoy, si no llega a ser porque llegó a oídos de mi padre el episodio de ayer, no me presento en el cardiólogo (lo mejor de todo, es que mi padre repite el patrón. A mí me da caña para que me cuide, pero cuando se trata de sí mismo... se pone en último lugar)", sentenció la influencer.