Este lunes, Anabel Pantoja ha vuelto a romper a llorar en Sálvame, en este caso tras una llamada de Irene Rosales. Y es que, tras repetir que hace años ella no era consciente de las adicciones de su primo y el sinfín de veces que le han pedido que se posicione en la guerra de su familia, la mujer de Kiko Rivera ha entrado en directo al programa para dar un pequeño toque de atención y reclamar su sitio.

La colaboradora de Viva la vida confesó este fin de semana que está pasando por un mal momento y que ha pedido ayuda a un psicólogo tras todo lo que ha pasado. Pues la sevillana ha estado en los momentos buenos y en los malos de la familia y, especialmente, de Kiko, algo que ha terminado por superarla.

Pero, entre tanto, su prima política no ha querido terminar de posicionarse en el conflicto entre Isabel Pantoja y su primo, especialmente porque no quiere revelar nada de su familia, la cual lamenta que esté tan rota. Pero, aunque intente ser buena con ambas partes, hay ocasiones en las que defiende lo indefendible, como le han echado en cara los tertulianos en varias ocasiones.

"Mi tía, como madre que ha parido a Kiko... ¿Va a querer que su hijo acabe así?", ha destacado este lunes Anabel, quien no cree que su tía se haya quedado al margen en la adicción a las drogas de su primo.

Pero Irene Rosales ha entrado momentos después por teléfono al programa para dejar las cosas claras: "Lo de las adicciones me duele bastante. Mi suegra solo nos ayudó en la semana del Rocío. Una vez que acabó, ahí nadie más ha ayudado. La madre podría haber ayudado, esto no acaba de la noche a la mañana".

"Tú puedes huir de la realidad un mes pero más no. Yo podría haber huido de la realidad, pero yo iba a estar en las buenas, en las malas y en las peores", ha declarado. "Me duele, Anabel sabe lo que he sufrido y sabe que Isabel podría haber hecho más por Kiko".

"Anabel, es tan fácil como decir que Isabel ha hecho muchas cosas buenas, pero cuando ha tenido Kiko un problema grave de salud no ha estado", ha destacado tajante Irene Rosales, mostrándose en contra de su férrea defensa de la tonadillera.

Anabel Pantoja se derrumba

Entonces, la sobrinísima ha dado la razón a su prima política: "Sí, como tú cuentas, Isabel no ha estado a la altura, pero he dicho que hasta que no te sentaste junto a Kiko ante mi tía nadie se dio cuenta bien".

Después de la llamada, algunos compañeros como Belén Esteban han intentado ser sinceros con Anabel: "No pasa nada si dices lo que ha hecho mal tu tía". Sin embargo, la influencer se ha tomado esta llamada como un pequeño toque de atención y ha roto a llorar por lo que pueda pensar su primo.

"No he querido quitarle su sitio", se ha justificado la colaboradora de Sálvame refiriéndose a la labor que hizo Irene Rosales apoyando a Kiko. "Quiero aclarar que yo no era consciente de sus problemas".

"No tiro por mi tía para ir en contra de Irene, sino que he intentado defender a Kiko [...] Quizá me tendría que haber callado, pero solo he dicho que, conociendo a mi tía, no creo que quiera que su hijo llegue a eso", ha explicado. "Como ha pasado y ha dicho Irene, ella no ha estado, pues yo me callo la boca, le pido disculpas y quiero que quede claro que jamás diría que mi tía ha estado antes que ella".

"Le he enviado un mensaje a Irene y no me ha contestado. Me preocupa", ha dicho después Anabel hecha un mar de lágrimas. Sin embargo, más tarde le ha respondido y, durante una publicidad, han podido hablar por teléfono y la tertuliana ha vuelto al plató más calmada.