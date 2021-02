Cvirus.- L'hoteleria i l'oci d'Alacant presenten 487 reclamacions patrimonials a Sanitat per les pèrdues

Les dos associacions han fet pública aquest dilluns als periodistes la xifra, davant la seu del Consell en la ciutat d'Alacant, al mateix temps que han reivindicat una reobertura dels negocis "immediata" i "sense restriccions". S'han emparat en la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc que avala que els locals tornen a obrir al públic, a més de defendre l'"absència" d'informes i estudis que confirmen que l'activitat hostelera està relacionada amb l'increment de contagis.

"Hem presentat les primeres 487 reclamacions patrimonials davant les pèrdues econòmics que estan patint els negocis que pateixen des del mes d'agost les restriccions imposades pel Consell, i aquesta setmana se sumaran més que o bé estan en tràmit o són d'afectats que s'han interessat ara", ha declarat el president d'ARA, César Anca, a Europa Press.

Per la seua banda, el president d'ALROA, Francisco Javier Galdeano, ha sostingut que les ajudes destinades pel Consell dins del pla 'Resisteix' "no són suficients", ja que "dos mil euros en ajudes per a un negoci tancat des del mes d'agost no soluciona el problema", per la qual cosa també rebutja una reobertura del sector "de qualsevol manera".

Tots dos col·lectius han reivindicat, a més, la reobertura "immediata" i "sense restriccions" dels negocis, i descarten recolzar una "desescalada gradual" atés que "no hi ha estudis que certifiquen que l'hoteleria és la responsable de l'augment de contagis".

Encara que "es podria entendre una reobertura amb distància interpersonal entre les taules de la terrassa i amb un aforament limitat de sis persones per cadascuna", el seu objectiu és que es puga consumir en taulell i "tornar a una certa normalitat".

"No som el problema, sinó el major aliat perquè no hi haja més contagis", han insistit, ja que creuen que la solució a les festes en domicilis i els "constants" botellots és l'obertura de l'hoteleria i de l'oci.

Ara, la Generalitat té un termini de sis mesos per a contestar a les 487 reclamacions patrimonials que han realitzat negocis hostelers i d'oci de la província d'Alacant.