El BNG exige a la Xunta que anule la adjudicación de una plaza en la Agader a un exdiputado del PP

De ello ha informado el Bloque en un comunicado remitido a los medios, en el que insta a la Consellería do Medio Rural a reiniciar el proceso selectivo estableciendo criterios que garanticen la cualificación técnica de la persona seleccionada, así como las condiciones de igualdad, mérito y capacidad para el acceso al puesto.

En concreto, la pasada semana, el CSIF denunció que la Consellería do Medio Rural trataba de colocar a este exparlamentario como personal directivo de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), una acusación ante la que la Xunta aseguró que el proceso se ajusta a la legalidad.

Al respecto, la diputada nacionalista María Albert denuncia que en la relación de los requisitos y en el baremo de los mismos "no solo no se exige el habitual bagaje de méritos profesionales y una relación laboral y formativa acreditada en relación al puesto convocado, sino que mismo se valoran titulaciones diferentes a las requeridas en la convocatoria".

Además, denuncia que se valora la asistencia a cursos sin exigir que estén ni homologados ni vinculados al sector y, en el apartado de la experiencia, se incorpora la valoración de la docencia en un contexto en el que el exparlamentario es profesor de música.

Según ha censurado la diputada, todas estas cuestiones y "muchas otras" hacían prever que se trata de un puesto que estaba "preadjudicado para colocar a una persona en concreto". "Ahora, viendo la resolución, por desgracia no con asombro, se confirma que era un puesto con nombre y apellidos desde el mismo momento de la convocatoria vacante", censura.

RESPETO DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS

Por otra parte, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha propuesto la formación lingüística de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinados en Galicia con el objetivo de garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía.

Asimismo, ha instado al Ejecutivo a actualizar los programas y plataformas de tramitación de denuncias y formularios para que estén disponibles en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado y que los agentes destinados ofrezcan esa posibilidad a la ciudadanía.

El BNG explica que, tras conocer a través de las redes sociales del caso de una ciudadanía en la Comisaría de la Policía Nacional en Vigo, ha presentado en el Congreso una propuesta para que se respeten estos derechos.

En concreto, la formación nacionalista señala que cuando la denunciante llegó a las dependencias de la Policía tuvo que reiterar hasta en tres ocasiones su deseo de formalizar la denuncia en gallego. "El agente le aseguró que no podía atender su petición puesto que la aplicación informática solo está disponible en español, invitándola a redactar ella misma la denuncia a través de la página web", señala el BNG, que indica que, "tras varios minutos de discusión, el superior al mando le indicó al agente que le tomase las declaraciones en gallego pero dando a entender que al presentarla en esa lengua la denuncia tendría menos posibilidades de ser tenida en consideración".

Laa formación nacionalista recuerda que la legislación vigente ampara a la ciudadanía en cuestiones lingüísticas: del Estatuto de Autonomía de Galicia hasta la Carta Europea de las Lenguas firmada por el Estado español.

"No se trata de un caso aislado, sino que esta situación es lo habitual, se trata de la norma general y no de una excepción", censura el Bloque, que critica que los programas informáticos solo están disponibles en español y que los agentes no preguntan en que lengua quieren que se redacte la denuncia.