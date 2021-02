Hostalers de Castelló desconvoquen l'obertura d'aquest dimarts i opten per la via judicial i de "diàleg"

L'Associació Hostalera de Castelló (Ashocas) ha decidit desconvocar l'obertura dels seus locals que havien anunciat per a aquest dimarts malgrat el tancament d'establiments decretat en tota la Comunitat Valenciana per la situació del coronavirus, i s'ha inclinat per "optar per la via judicial i de diàleg amb la finalitat de no crear cap desordre públic ni perjudici als seus associats".

L'entitat ha presentat un recurs en el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) per a sol·licitar mesures cautelaríssimes contra la decisió de la Generalitat de prorrogar durant 15 dies més les restriccions acordades, entre les quals es troba el tancament del sector.

Així, davant "la invitació per part del Consell a formar part de la mesa de l'hostaleria aquest dimarts on es negociarà la desescalada gradual" i "la confiança en la imminent resposta de la justícia i en què prospere el recurs presentat", l'associació ha desconvocat l'obertura de locals anunciada el passat 9 de febrer per a aquest mateix dimarts.

El president d’Ashocas, Álvaro Amores, ha destacat que aquest dimarts l'associació es reunirà amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, i el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, per a presentar-los de nou les seues demandes.

"Esperem que els temes que es tracten siguen concordes al que nosaltres necessitem i que no anem a fer una passejada i a fer una visita que no tinga cap sentit ni ens done res del que demanem", ha remarcat. Amores ha fet una crida a la "unitat" del sector i ha manifestat la seua "fe" en què es puguen obrir els negocis abans del dia 2 de març. "El dimarts aportarem, entre altres coses, un pla de desescalada responsable a la Generalitat", ha assenyalat.

Per part seua, el portaveu de l'associació, Antonio Vives, ha ressaltat la seua "confiança en la capacitat i en l'actual tarannà de diàleg del Govern, igual que confiem en la justícia. Nosaltres qualsevol via oberta l'aprofitarem, i el fet d'aquesta mobilització era precisament obrir vies de diàleg".

El president de l'entitat ha explicat als mitjans, als quals ha atés a la porta de la seu del TSJCV on presentat el recurs, que reclamen que "s'atorguen ajudes directes al sector de l'hostaleria, un pla de desescalada d'acord amb les peticions i que, si hi ha una altra ona, es prenguen un altre tipus de mesures abans de tancar l'hostaleria una altra vegada".

En aquest sentit, Ashocas defensa en el seu recurs que l'hostaleria "no és focus de contagis" i demana que "s'especifique la procedència de l'origen dels contagis".

Així mateix, exigeix "un principi d'igualtat del sector entre l'àmbit públic i privat i entre altres sectors diferents" i que "es discrimine per zones, àmbits territorials i municipis segons els índexs de contagi".

A més, sol·liciten conéixer la "motivació per la qual es prenen les mesures de tancament" perquè sostenen que aquesta restricció ha de ser "l'última conseqüència i ha d'estar molt acreditat el contagi per a procedir així".

"Al límit de la supervivència"

Vives ha subratllat la necessitat que s'acullen les seues peticions perquè "hi ha moltes empreses al límit". "Però no al límit idíl·lic del que és treballar, sinó al límit de la supervivència", ha postil·lat.

Així, Amores ha destacat que esperen que el recurs davant el TSJCV "es resolga com més prompte millor", al mateix temps que Vives ha reconegut que el cas de la resolució favorable als empresaris del Tribunal Superior de Justícia del País Basc ha obert "una esperança en la via judicial".

"Nosaltres apel·lem a informes científicament avalats i pensem que hi ha moltes coses que a vegades es donen per circumstancials, i en altres casos no. El tribunal basc es basa en el fet que no hi ha una causa justificada" per al tancament de l'hostaleria, ha assenyalat el portaveu. "En aquest dubte és en la qual s'ha basat i en la qual basarem la nostra", ha conclòs.

Finalment, l'entitat hostalera ha agraït el suport que han rebut d'altres associacions del sector com la d'Elda i Petrer, Sagunt, Llíria, Benicarló, Oropesa, Segorbe, Vall d'Uixó, Borriana, Onda, Alcossebre, Benicàssim, i de "tots els hostalers de València que anaven a secundar la protesta".

L'associació ha contactat amb les diferents organitzacions per a mostrar-los "la convicció que el camí triat és la millor via per a aconseguir els objectius que persegueixen" i ha assegurat que "tots han entés que era la millor opció".