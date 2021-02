Benalmádena recuerda a comerciantes obligación de mantener orden y limpieza en espacio que ocupan en vía pública

"En la nueva ordenanza de ocupación de vía pública para regular el ornato público y la estética de la ciudad hemos apostado también por reforzar la protección sanitaria", ha recordado el alcalde.

Por su parte, Marín ha explicado los agentes de la Policía Local "van a velar para evitar que establecimientos como fruterías o ultramarinos coloquen parte de su género directamente en el suelo de la vía pública, sin expositores".

"Estos expositores obstaculizan el tránsito de viandantes e impiden el paso de carritos y personas con movilidad reducida, además de dificultar el mantenimiento de las distancias de seguridad exigidas como prevención ante el COVID, y ofrecer una estética que no es la más adecuada para un municipio turístico como Benalmádena", ha justificado el alcalde.

Por otra parte, con respecto a las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes, el alcalde ha recordado que, según recoge la ordenanza, es responsabilidad de los propietarios de negocios que tienen licencia de ocupación de vía pública para sus terrazas la limpieza y adecentamiento del espacio de la calle que éstas ocupan.

El alcalde ha señalado que "estamos viendo como en algunos casos no mantienen el más mínimo hábito de limpieza de la calle, así que nos reservamos el derecho de retirar las licencias de ocupación de vía pública al empresario que no limpie su terraza hasta que no garantice las condiciones de higiene que recoge la ordenanza".

"El problema sanitario que padecemos actualmente por la pandemia nos lleva a ser extremadamente rigurosos a la hora de exigir este cumplimiento de las obligaciones de los propietarios de bares y restaurantes con respecto a la limpieza de sus terrazas", ha recalcado el alcalde, subrayando la importancia de que un municipio turístico como Benalmádena "ofrezca la mejor imagen comercial posible".

Marín ha agregado que "desde la Policía Local también se va a velar por el cumplimiento por parte de los propietarios de terrazas de bares y restaurantes de su obligación de mantener el espacio público que ocupan limpio y ordenado", al tiempo que ha destacado "el gran nivel que tiene el comercio local de Benalmádena, y no puede verse empañado por la actitud insolidaria e inadecuada de unos pocos empresarios que no cumplen con las normas".

Por último, ha reiterado el apoyo del equipo de gobierno al comercio local, y ha agradecido "el esfuerzo que realiza la mayoría de comerciantes para seguir abriendo sus negocios cada jornada, respetando las medidas sanitarias y ofreciendo al cliente una cuidada imagen".