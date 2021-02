Giner exige explicaciones a Ribó por "abandonar la presidencia" de la Junta de Desagüe de la Albufera

Giner ha señalado en un comunicado que "no sólo el alcalde abandonó la junta, sino también el vicealcalde Sergi Campillo, en quien delegó Ribó para presidir la centenaria entidad, en agosto de 2019, tras nuestras reivindicaciones y las de otros colectivos".

"Todas estas decisiones han menospreciado a un colectivo constituido hace varios siglos y encargado de regular las aguas del lago según las necesidades del cultivo del arroz. Esperamos que el nuevo convenio que ha anunciado el Ayuntamiento, ya que Ribó ha derogado unilateralmente el existente, sea adecuado y no una imposición desde Compromís", ha dicho Giner.

El portavoz ha lamentado que "se haya derogado de forma unilateral el convenio rubricado en 1999, cuando esta iniciativa no se ha hecho con ninguna comunidad de regantes ni con otros colectivos". Además, Giner ha preguntado el motivo de no haber pagado la tasa de pertenencia a la junta y se ha interesado por "si se ha pedido informe alguno a la asesoría jurídica sobre esta decisión de no pagar".

Sobre este asunto, el edil ha indicado que "hasta 1991 la presidencia la ejercía un miembro de la junta, la entonces alcaldesa, y después se delegó en un concejal, que nunca puso pegas al desarrollo y ejercicio de la actividad de la junta, recientemente, en 2019, entró como presidente delegado el edil Sergi Campillo".

"Como grupo político apelamos a la convivencia entre ambas partes y que el nuevo litigio se solvente de mutuo acuerdo, salvo que existan otros motivos ajenos a la entidad", ha concluido Giner.