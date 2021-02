14F.- Puig vol que el nou govern s'allunye de "posicions ja absolutament fracassades" i promet cooperar

"M'agradaria que hi haguera un govern el més integrat, transparent i obert possible", ha afirmat en una roda de premsa juntament amb el ministre de Ciència, Pedro Duque, sense voler entrar en el que decidisca el Parlament perquè seria "arrogant" per part seua, quan li han preguntat si seria desitjable un acord d'esquerres que liderara el PSC.

Puig ha felicitat el "partit que ha guanyat les eleccions" i Salvador Illa, després d'aconseguir la victòria en vots i empatar a 33 escons amb ERC. "La seua aposta per la convivència i el retrobament és un aval positiu pel que ha de ser aquesta consolidació d'una voluntat de diàleg per sobre de la confrontació i abandonar posicions maximalistes", ha reivindicat.

També ha celebrat la normalitat del 14-F i ha atribuït la baixa participació a la situació actual. "L'exercici democràtic s'ha produït en les condicions d'un país democràtic", ha asseverat, i ha destacat que la voluntat de la Generalitat Valenciana sempre serà de cooperació.