Prop de 300 persones han ingressat en els tres hospitals de campanya de la Comunitat Valenciana 

La Conselleria de Sanitat ha destacat que en aquests moments "ja no és necessari" l'ingrés de pacients en els tres hospitals de campanya de la Comunitat Valenciana davant el descens de la pressió hospitalària que s'està registrant. Fins ara, aquestes instal·lacions han atès més de 200.000 persones adaptant-se a les necessitats que requeria l'evolució de la pandèmia, segons han confirmat fonts d'aquest departament.

Els tres centres se situen al costat de l'Hospital la Fe, Hospital General d'Alacant i Hospital General de Castelló i des que van entrar en funcionament a l'abril de l'any passat han anat desenvolupant diverses actuacions assistencials amb "el fi d'alleujar la pressió assistencial hospitalària, sobretot en els moments més crítics de la pandèmia", segons han destacat en un comunicat.

D'aquesta manera, s'han anat ajustant a les necessitats assistencials de cada moment durant la pandèmia, acollint pacients lleus en cas de requerir ingrés hospitalari, o habilitant espais específics per a la realització de proves PCR o per a donar suport al personal d'Atenció Primària en les vacunacions tant de grip com de la covid-19.

Així, fins a hui, prop de 300 persones de la Comunitat Valenciana ha ingressat en un hospital de campanya. Es tracta de pacients majors de 18 anys, no depenents, amb PCR positiva en covid-19, que han estat prèviament en un hospital d'aguts i que es troben en fase de resolució de la malaltia.

En concret, en l'hospital de campanya de València han ingressat 93 persones fins ara, 168 en l'hospital de campanya d'Alacant i 31 pacients en el de Castelló.

Per a açò, els hospitals estan dotats de controls d'infermeria i consultes mèdiques, a més del mobiliari necessari per a l'atenció del pacient i tot l'equipament per a l'assistència clínica com a preses d'oxigen, punts de radiodiagnosi, o respiradors, segons han destacat la mateixes fonts.

A més, quan disminueix la pressió hospitalària durant la pandèmia, els tres hospitals compten amb una superfície àmplia per a poder dur a terme diferents actuacions assistencials, de manera que es puga donar suport als centres sanitaris i als professionals d'Atenció Primària.

En concret, l'hospital de campanya de la Fe compta amb una superfície de 2.500 m2, l'hospital de campanya del General d'Alacant compta amb 4.600 m2 de superfície i el de campanya del General de Castelló disposa d'una superfície de 3.550 m2.

Proves PCR i vacunació dels professionals

Així, en l'hospital de campanya de la Fe, per exemple, es realitza una mitjana de 450 proves PCR diàries, arribant fins i tot a realitzar-se fins a 700 proves diàries. En total, fins al moment, ja s'han realitzat més de 145.000 proves PCR per a la detecció de la covid-19.

Així mateix, una altra de les actuacions assistencials que s'està realitzant en aquests centres per a donar suport a l'activitat dels centres sanitaris és la campanya de vacunació. Més de 4.200 professionals van ser vacunats amb la primera dosi davant de la covid-19 en l'hospital de campanya d'Alacant.

En l'hospital de campanya de Castelló també s'ha establit un punt de vacunació davant de la covid-19 dependent de la Unitat de Medicina Preventiva, en el qual han sigut vacunades 2.800 persones.

Aquestes instal·lacions també han acollit punts de vacunació de la grip. De fet, en l'hospital de campanya d'Alacant s'han vacunat fins a 31 de gener 2.450 professionals, i en l'hospital de campanya de Castelló 1500 persones. D'altra banda, en aquestes instal·lacions s'ha realitzat la recollida de mostres dels participants en l'estudi de serologia que ha dut a terme el Ministeri de Sanitat durant la pandèmia.

Així mateix, en l'hospital de campanya d'Alacant, que compta amb una àmplia superfície, s'ha dedicat un espai per a la realització d'extraccions de sang per part del servici d'Anàlisis Clíniques. En aquesta instal·lació s'han habilitat també espais per a acollir migrants que precisaven d'aïllament, alguns d'ells han requerit d'ingrés o simplement han rebut atenció mèdica en aquestes consultes.

En aquest sentit, l'hospital de campanya de Castelló també ha aprofitat aquestes instal·lacions per a agilitzar l'activitat assistencial. Per això, s'ha arribat a crear un espai per a albergar la unitat centralitzada de proves, principalment per a processos preoperatoris. A més, s'ha situat una sala de pre-ingrés hospitalari per a reforçar l'espai assistencial del servici d'Urgències, dotat de llits, equipament clínic i control d'infermeria.

En definitiva, des de sanitat han destacat que els tres hospitals de campanya han permés "incrementar la capacitat assistencial hospitalària" i "alleujar la pressió assistencial en els pics alts de la pandèmia, convertint-se en espais assistencials dotats d'equipament per a respondre ales demandes assistencials de cada moment".