Un total de once investigaciones de la US reciben ayudas Marie Curie por más de dos millones de euros

20M EP

NOTICIA

Un total de once proyectos de investigación de la Universidad de Sevilla (US) han obtenido ayudas de la Comisión Europea a través del programa de Acciones Individuales (IF) de las acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA), lo que supone "un avance importante frente a la anterior convocatoria, en la que solo se obtuvo financiación europea para cuatro proyectos".