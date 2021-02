El Palacio de Congresos refuerza sus protocolos internos tras el fraude detectado

La entidad ha informado este lunes "con total transparencia" de lo sucedido al Consejo de Administración, reunido de manera extraordinaria. Durante la reunión, se han expuesto los hechos que ocurrieron la semana pasada y que llevaron a la entidad a ser víctima de esa estafa.

El pasado 16 de diciembre el organismo recibió un correo electrónico del supuesto proveedor de este servicio de seguridad, anunciando el cambio de su cuenta bancaria. El correo adjuntaba una carta firmada por la empresa, con los datos correspondientes y el certificado de titularidad de la cuenta emitida por una entidad bancaria con la que trabaja el Palacio de Congresos.

Una semana después, se pagó de manera electrónica la partida de facturas transmitidas por sus proveedores, entre las que se encontraba una la empresa de seguridad del mes de noviembre de 2020, por valor de 21.020,11 euros, que se abonó a la supuestamente nueva cuenta bancaria.

"Todos los esfuerzos están ahora puestos a fortalecer y hacer más eficientes los protocolos ya existentes", ha anunciado el concejal de Turismo y presidente del Palacio de Congresos, Emiliano García, quien ha detallado que la investigación de los hechos "continúa abierta y ya se han reforzado los protocolos de seguridad internos del Palacio, de forma que se pueda extremar la supervisión de este tipo de procesos".

Por su parte, la directora gerente del Palau, Sylvia Andrés, ha aclarado que el pago "se realizó siguiendo el protocolo de firma mancomunada del Palacio de Congresos y no se recibió ningún tipo de aviso por parte del banco sobre anomalías en la coincidencia de la cuenta con el titular".

De hecho, ha precisado que el fraude se detectó cuando la empresa en cuestión devolvió el pago de la factura correspondiente al mes de diciembre e informó que no había recibido el de noviembre.

Por su parte, el PP ha exigido este lunes medidas para subsanar los riesgos detectados en la Auditoría operativa del año 2019 del Palacio de Congresos que advertía "de los posibles riesgos como la estafa sufrida por la entidad y que se haga en todas las empresas públicas municipales". La portavoz municipal, María José Catalá, ha vuelto a incidir que después de más de un año del robo de cuatro millones de euros en la EMT, el alcalde, Joan Ribó, "sigue sin haber tomado medidas que hubieran evitado la estafa en el Palacio de Congresos".

"PRECARIEDAD"

"Nos vuelve a pasar lo mismo, aunque en el caso del Palacio Congresos y el Palacio de la Música no sean exactamente casos de ciberseguridad, pero lo que sí se transmite es una precariedad en la gestión de los fondos públicos", ha indicado Catalá en un comunicado, en el que ha añadido que el PP pide a consistorio que no "reincida" en los errores que ha cometido.

El PP ha tenido acceso a la auditoría del año 2019 donde se señala que "los proveedores del Palacio de Congresos remiten sus facturas mediante correo electrónico. El alta en el registro de terceros se cumplimenta con los datos bancarios y de identificación que vienen detallados en la primera factura. Entendemos que puede existir un riesgo de suplantación de identidad al no exigir certificado de la entidad bancaria que confirme los titulares de la cuenta ni se confirma que los datos proporcionados o modificados por los terceros son veraces".

Según su versión, en el Consejo de Administración el equipo de gobierno "ha reconocido que este robo de 21.000 euros en el Palacio de Congresos era evitable y que aún no se había implementado las recomendaciones de la auditoría operativa del año 2019".

El PP reclama a la Intervención se realice un protocolo para evitar este tipo de robos y estafas "ya que está pasando en el Ayuntamiento de València no pasa en ninguna administración española", ha dicho Catalá, que cree que "algo no debe estar haciéndose bien y el alcalde Ribó y sus socios del PSOE no pueden seguir mirando hacia otro lado".

Desde Cs, el edil Rafa Pardo ha indicado tras el consejo extraordinario que han trasladado que lamentan "profundamente" la estafa, que consideran que resulta "muy negativa para la imagen de la empresa y más cuando estamos hablando de una empresa pública".

"Dicho esto, también he trasladado que hay que revisar todos los protocolos de seguridad existentes en el organismo y más concretamente el protocolo de pagos, para asegurarnos de que no vuelva a suceder en el futuro", ha manifestado.