Dimite la concejala de Educación de Sant Vicent "sobrepasada por los problemas internos" del grupo socialista

Arques ha emitido un comunicado en el que ha afirmado que su deseo era "irse en silencio, discretamente". No obstante, "hay quien no entiende ni respeta la libertad de las personas para tomar sus propias decisiones ni reconoce el libre albedrío, excepto para sí mismo", por lo que se ha visto "en la obligación y la necesidad" de hacerlo pese a que "hay compañeros y compañeras a los que va a sentar muy mal este escrito".

"No todo vale en política. Y si el fondo es importante, las formas lo son aún más. Jamás entenderé ni apoyaré el criterio del 'pensamiento único', el control férreo de lo que se debe sentir, pensar y manifestar, el 'estás conmigo o estás contra mí', depender de los vaivenes emocionales de un ego desbocado, las faltas de respeto y las descalificaciones continuas y la búsqueda constante de 'estrategias conspirativas' que no conducen a nada bueno y que solo consiguen debilitarnos como grupo", ha asegurado.

Arques ha agradecido al alcalde, Jesús Villar, su "comprensión". Precisamenrte, Villar ha emitido otro comunicado en el que ha apuntado que la edil será "difícil" de sustituir, así como que le "entristece" que su marcha "haya tenido que ver con una decisión personal, pero agravada por la situación que vive el grupo municipal y por no estar de acuerdo con la posición de algunos compañeros de deslealtad con el alcalde".

"Creo que es momento de reflexionar y decidir si trabajar por San Vicente está por encima de los intereses de algunas personas y dejar los ataques y los conflictos", ha aseverado.

Para Villar, "duele comprobar, pese al momento tan delicado en lo sanitario y en lo económico como el que estamos viviendo, además del inmenso trabajo que me consta que realizan mis compañeros del grupo municipal, hay quien ya esté pensando en 2023 olvidando para qué fuimos elegidos por nuestros vecinos y vecinas, no es momento de malgastar tiempo y esfuerzo en disputas palaciegas, sino de encauzar toda nuestra energía y dedicación en solventar los importantísimos problemas de la ciudadanía".

"Han pasado muchas cosas y seguramente ha llegado el momento de tomar decisiones para reconducir la situación actual. Quiero agradecer a Belén el compartir conmigo sus vivencias en estos últimos tiempos y hacerme ver lo que está ocurriendo a mi alrededor con un grupo de concejales, que no es sorpresa ni para el interior del ayuntamiento, ni para innumerables vecinos y vecinas, pero que no se pueden dejar pasar por el bien del trabajo diario en el Ayuntamiento, ni del propio PSOE en San Vicente, las desavenencias no son nuevas pero han llegado a unos límites insostenibles para un mínimo de convivencia", ha agregado.

Así, ha aseverado: "Si a alguien se le ocurre anunciar que con estas declaraciones se rompe el grupo o el partido, que se pare a pensar qué es lo que está haciendo, y si es un comportamiento normal dentro de un grupo de trabajo". "Mi única pretensión como alcalde es hacer una llamada a la reflexión y a la unidad porque todavía estamos a tiempo, con el respeto que cada uno se merece en el cargo que ocupa, y dejar de poner al grupo municipal bajo los intereses personales de alguno de sus componentes", ha agregado.