El PI y MÉS registran un documento en el Parlament para defender el recurso inconstitucionalidad a los PGE

20M EP

NOTICIA

El PI-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca han registrado este lunes un documento en el Parlament, con el objetivo de reforzar el argumentario jurídico para defender el recurso de inconstitucionalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que este martes se debatirá en el pleno de la Cámara balear.