Mitos sobre el frío: ¿tomar bebidas frías ayuda a entrar en calor? ¿El cuerpo se acostumbra?

Todavía las bajas temperaturas están presentes en la mayor parte de la península, pero ¿cuáles son los mitos sobre el frío que consideramos que son ciertos cuando en realidad no es así? Esto es lo que descubriremos aquí para poder ser conscientes de lo equivocados que estábamos.

Tomar bebidas frías ¿nos ayuda a entrar en calor?

Los expertos dicen que al beber una bebida fría nuestro cuerpo trabaja más. Esto quiere decir que contrarrestará la baja de nuestra temperatura corporal debido a encontrarnos todavía en pleno invierno. No obstante, no apetece nada tomar una bebida fría cuando hace apenas cinco grados, ¿verdad?

Lo mejor es tomar bebidas templadas, que no estén muy calientes. De esta forma, nos sentiremos reconfortados por tomar algo caliente, pero no demasiado. Consumir una bebida fría en invierno puede acentuar la sensación de frío y que nuestras manos sigan congeladas. Mejor optar por lo templado.

¿El cuerpo se acostumbra al frío?

Este mito es cierto en parte, aunque debemos matizarlo. Si bien es verdad que el cuerpo se acostumbra al frío, los expertos suelen avisar de que lo más importante es el tiempo. Si nos vamos a vivir a un país donde las temperaturas son bajas, con el tiempo (varios meses o años) nos acostumbraremos. Lo mismo sucede con el calor. El cuerpo se adapta, pero no de repente.

El frío hace que nos resfriemos

Este es un mito bastante arraigado y podemos escuchar esta frase en múltiples ocasiones, pero no es cierta. De hecho, la OCU afirma de manera tajante que "el frío no causa los resfriados". La causa de los resfriados está en los virus, no en el frío. Aunque es cierto que son más frecuentes en invierno.

¿Cuál es la razón de que esto sea así? Pues depende de varios factores. La OCU habla sobre algunos como que las personas están más tiempo en casa, hay que ir al colegio (lo que aumenta la exposición al virus) y que la sequedad de las fosas nasales debido a humedad o aire acondicionado puede favorecerlos.

Con el frío debemos abrigarnos más

Esto es muy curioso, pues la Clínica SANNA lo desmiente. Afirma que si bien hay que abrigarse más, ponerse demasiadas capas de ropa puede provocar que se sude, sobre todo, al entrar en un establecimiento donde la calefacción está muy alta. ¿Qué es lo mejor? Encontrar un equilibrio, "ni tan abrigados que terminemos sudando, ni muy desabrigados que tengamos frío".

¿El frío ayuda a adelgazar?

Se trata de un mito bastante extendido, pero que carece de fundamentos científicos. Muchas personas duermen desnudas para evitar el calor y porque creen que el frío les puede ayudar a adelgazar. Otras no se abrigan demasiado con la consecuencia de que lo terminan pasando mal en invierno.

Por lo tanto, se necesitarían más estudios para afirmar que el frío ayuda a adelgazar, aunque lo que sí saben los nutricionistas es que lo que contribuye a esto es consumir las calorías que se necesitan para cada día (sin excederse) y hacer algo de deporte, al menos media hora de ejercicio físico al día.

Estos son algunos mitos que nos pueden ayudar a entender otros de los que no hemos hablado. Salir a frío con el pelo mojado no causa resfriados, beber alcohol baja la temperatura corporal porque es vasoconstrictor y reduce el riego sanguíneo o las comidas calientes no hacen entrar en calor aunque sí producen una sensación de gusto dadas las bajas temperaturas.