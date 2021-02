Detingut per assaltar un establiment a Alacant i amenaçar els empleats amb un destral de carnisser

El suposat autor dels fets va aconseguir fugir del lloc després de consumar l'assalt amb una motocicleta que hi havia, a més, robat dos dies abans, després de sostraure un mòbil, una tablet i diners en efectiu que els empleats li van entregar de la caixa registradora, segons un comunicat de la Policia.

La localització de l'autor va ser possible també a causa que havia sigut sancionat el dia anterior al robatori per no portar mascareta i tinença de substàncies estupefaents. Els agents van reconéixer ràpidament l'home atés que portava la mateixa roba quan va rebre la multa per la patrulla.

En concret, la Sala del 091 d'Alacant va rebre una telefonada en la qual s'informava que s'havia produït un robatori amb violència en el qual l'autor portava un destral amb la qual havia amenaçat els empleats de l'establiment violentament i havia fugit del lloc.

Una vegada personats en el lloc, els agents van observar per mitjà de les gravacions de seguretat que l'acusat va entrar en l'estanc cridant, movent el destral de manera "agitada" amb la finalitat d'intimidar els empleats, per a després fugir amb una motocicleta amb el botí.

Una de les víctimes va aconseguir traure una foto amb el seu telèfon mòbil de l'assaltant, que també va perdre les sabatilles que portava posades en el moment dels fets. Els efectius policials van esbrinar també la matrícula de la motocicleta gràcies a les declaracions dels testimonis i el visionat de les gravacions de seguretat.

Igualment, en disposar de la imatge presa per la víctima en el moment de l'atracament, una de les patrulles, pertanyent al Grup Operatiu de Resposta de la Comissaria de Districte Nord, va reconéixer immediatament el fotografiat a causa que el dia anterior li havia sancionat per no portar mascareta i per intervenir-li estupefaents.

Per tot açò, es va establir un dispositiu policial especial de cerca de l'autor dels fets. Un testimoni va alertar els agents que un home havia accedit a un domicili amb multitud d'objectes, una cosa que va resultar determinant per a la detenció definitiva.

A més, els policies també van trobar als voltants de la vivenda el ciclomotor sostret. L'arrest es va produir quan l'home intentava accedir al seu domicili després d'haver pretès vendre els objectes robats.

El detingut, que ja comptava amb antecedents policials, està acusat d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i ha sigut posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Alacant, el qual va decretar el seu ingrés a la presó.