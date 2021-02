La Comunitat Valenciana, primera en compravenda de vivendes per població i tercera en demanda estrangera

La Comunitat Valenciana va tancar l'últim trimestre del 2020 com a líder de l'activitat immobiliària per població a Espanya. D'octubre a desembre va inscriure 3,28 compravendes de vivendes per cada mil habitants, quota sensiblement superior a la mitjana nacional, situada en 2,42. Per darrere apareixen altres comunitats com La Rioja i Cantàbria (les dos 2,8).