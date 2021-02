Javi, de 'La isla de las tentaciones', habla de sus planes con Georgina Rodríguez: "Soñábamos con comernos el mundo"

Hace unos días salía a la luz un romance de juventud entre Georgina Rodríguez y uno de los solteros de la tercera edición de La isla de las tentaciones, programa que está batiendo récords de audiencia en Telecinco.

Javi, uno de los tentadores de los que más se habló al comienzo del reality por protagonizar alguna cita en República Dominicana, tuvo un idilio en los años de instituto con la pareja de Cristiano Ronaldo.

Según publicó Semana, Javi fue muy amigo de Georgina Rodríguez en el instituto en el que estudiaron en Jaca, Huesca. Fue entonces cuando comenzaron una relación, que se terminó cuando ella, con 17 años, puso rumbo a Madrid para empezar una nueva vida.

Ahora, el tentador ha concedido una entrevista al mismo medio donde cuenta cómo asimila la fama y da detalles de esta relación de hace años pero, al parecer, le dejó marcado.

"Para mí siempre fue una de las chicas más guapas del instituto"

"Pasamos mucho tiempo juntos entre los 13 y los 18 años. Un curso sí coincidimos en clase y el resto, aunque estábamos en aulas distintos, seguimos manteniendo la amistad", cuenta el tentador.

"Compartíamos el mismo grupo de amigos y la verdad es que solo tengo buenas palabras para ella", se sincera.

"Cuando salíamos de clase, ella y yo íbamos a un parque que estaba al lado y recuerdo que los dos soñábamos despiertos hablando de viajar, de recorrer el mundo… Los dos teníamos muy claro que nos íbamos a comer el mundo. Y ahora que han pasado los años y veo que se ha convertido en una mujer con una familia increíble que ha cumplido lo que se ha propuesto y yo, que no me puedo quejar porque he cumplido muchos sueños, me hace gracia recordar lo que hablábamos. Quién nos lo iba a decir cuando estábamos en ese parque de Jaca", recuerda emocionado el joven, de 26 años.

De la etapa de la modelo en el instituto, recuerda: "Era muy selectiva". Y asegura: "Tenía éxito. Para mí siempre fue una de las chicas más guapas del instituto".