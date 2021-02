PP recurrirá la convocatoria del pleno demográfico sobre fondos europeos por no haber sido calificado antes por la Mesa

La diputada del PP y vicepresidenta segunda de las Cortes, Ana Guarinos, ha asegurado que las solicitudes deben ser previamente calificadas por la Mesa de las Cortes antes de ir a pleno, "que fue lo que pasó cuando PP y Cs pedimos un pleno monográfico para la hostelería y la economía", por lo que ha reiterado que tanto el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, como el presidente regional, Emiliano García-Page, están utilizando el Parlamento castellanomanchego "como si esto fuera un cortijo al servicio del PSOE".

"Bellido no quiere controlar al Gobierno y el Gobierno no quiere ser controlado, y han encontrado el tándem perfecto. Esto no solo se ha convertido en un cortijo del PSOE sino que además la separación de poderes no existe y existe una sumisión absoluta de estas cortes y de su presidente a García-Page", ha criticado.

Guarinos también ha hecho referencia a que García-Page es "el presidente que menos intervenciones ha realizado" en las Cortes, lamentando que "no se somete a ningún control parlamentario" y acusando al Ejecutivo autonómico de estar "cada día más alejado de la sociedad civil".