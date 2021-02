Scott Disick, expareja de Kourtney Kardashian, confirma que está saliendo con Amelia Gray Hamlin

Hace poco salía a la luz que Kourtney Kardashian, a sus 41 años, había pasado de la amistad al romance con el batería del grupo de punk Blink-182, Travis Barker, de 45. Y nadie sabía muy bien cómo iba a reaccionar su expareja, Scott Disick, ante tal información cuando hasta en el rodaje de la última temporada de Keeping Up With The Kardashians se hablaba de posible reconciliación. La solución: presentando él mismo a su nueva pareja.

Pero lo ha hecho de la forma menos scottdisickiana posible, porque si todo el mundo esperaba exabruptos, celos y demás salidas del tiesto (o unas declaraciones como cuando llamó a su expareja "la mejor fábrica de bebés"), el modelo neoyorquino de 37 años ha optado por la vía de la templanza, lo cual quiere decir que le ha venido bien tanta terapia.

En primer lugar, una fuente reveló a E! News cómo le había sentado al padre de los tres hijos de Kourtney (Mason, de 11 años, Penelope, de 8, y Reign, de 6) la noticia. Y la sorpresa es que se lo ha tomado con mucha filosofía y apostando por la felicidad de la empresaria.

"Scott conoce bien a Travis Barker después de haber coincidido con él en varias ocasiones; sabe que es un gran tipo. Está muy feliz por Kourtney y tampoco es que le haya cogido por sorpresa enterarse de que están saliendo. Kourtney y Travis mantienen una gran amistad desde hace años, por lo que no era de extraña que este vínculo derivara en algo romántico. Scott, mientras los pequeños estén tengan buena salud y con sus necesidades cubiertas, no le desea a Kourtney otra cosa que no sea felicidad. Es beneficioso para todos", explicó el informante.

Y este pasado sábado por la noche, a punto de comenzar el Día de los Enamorados, el modelo y miembro habitual del reparto de KUWTK ha compartido a través de las stories de su Instagram un par de imágenes de su cena en pareja, confirmando que está saliendo con la actriz de 19 años Amelia Gray Hamlin, hija de los también intérpretes Lisa Rinna (Melrose Place) y Harry Hamlin (Furia de titanes, la original de 1981).

Se lleva tiempo rumoreando esta relación pero Scott Disick la ha confirmado en dos imágenes con ella, a la que saca 18 años: en la primera, que él mismo subtituló "Why so serious?" [el "¿Por qué tan serio?" de Joker], aparecen realmente circunspectos, mientras que en la segunda posaron por fin sonrientes y cómplices, escribiendo "just kiddin" ["era broma"].

Las fotografías fueron tomadas, aseguran varios medios, en un restaurante de Miami, en Florida, donde la pareja está pasando unos días de asueto. Otra fuente de E! News afirma: "Parecían estar pasando unos días de relax, muy enamorados. Estaban de veras muy tranquilos y charlando con un par de amigos".