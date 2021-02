LaSexta estrena en abierto 'Eso que tú me das', el documental de Jordi Évole con Pau Donés que triunfó en los cines

Después de su enorme éxito en cines, el documental Eso que tú me das ya tiene fecha de estreno en abierto en laSexta. Según ha anunciado la cadena de Atresmedia en las redes sociales, los espectadores tendrán una cita con él el próximo domingo, 21 de febrero, a las 21.25 horas.

Dirigido por Jordi Évole y Ramón Lara, es un documental que recoge la última entrevista concedida por Pau Donés y se estrenó en cines el pasado 30 de septiembre. Allí fue todo un éxito, el documental más visto en la última década.

"Veinte días antes de morir, me llamó Pau Donés: 'Me quedan muy poquitos días de vida y quiero pasarlos en mi casa de la Vall d'Aran. Me gustaría que subieses y pudiésemos grabar una charla'". Así contaba Jordi Évole hace unos meses cómo fue el germen de Eso que tú me das, un documental que recoge la charla que el periodista catalán tuvo con el cante de Jarabe de Palo, fallecido a causa del cáncer poco después.

El artista catalán falleció el pasado 9 de junio, pero queda su recuerdo y este documental que muestra a "una persona que supo vivir y morir apreciando la vida en su totalidad, de alguien que, llegado el momento de la verdad, no quiso irse sin dejar un último testimonio de agradecimiento", según señaló en una nota de prensa Atresmedia.

El documental tiene una duración es de 65 minutos y es una producción de Producciones del Barrio junto con Atresmedia, con Warners Bros. Pictures como encargada de distribuir el largometraje en salas comerciales de España.

Además, tiene también carácter solidario, puesto que parte de la recaudación del documental fue destinada a la investigación de la lucha contra el cáncer.