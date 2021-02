Amor Romeira la lía con un tuit sobre VOX y las elecciones catalanas: "¡Cuarta fuerza política, alucinante!"

La colaboradora televisiva y exconcursante de Gran Hermano Amor Romeira se ha visto rodeada por la polémica después de publicar un tuit en el que destacaba con énfasis los resultados de VOX en las elecciones catalanas de este domingo.

"¡¡Cuarta fuerza política!! Alucinante. ¡Para que luego digan que toda Cataluña es independentista!", escribía la colaboradora, junto a emojis de un corazón y una bandera de España.

Muchos usuarios quisieron ver en ese mensaje, ya borrado, un apoyo de Amor Romeira a una formación política que se ha situado en contra de iniciativas para ampliar la legislación sobre los derechos de las personas trans, por lo que ha recibido muchas críticas.

"Si, soy militante de Vox!", respondía Amor, de forma irónica a algunos de esos comentarios en contra. "Hay que ser ridículo primero para poner que voto a Vox cuando le he dedicado videos en mi Instagram en contra. Es un hecho que Vox interrumpe en el gobierno de Cataluña como 4° fuerza. Y lo pongo como dato informativo", se explicaba.

Así que borraba el tuit y lo cambiaba por otro: "Vox irrumpe en el gobierno de Cataluña como 4° fuerza política. Alucinante. ¿No se supone que en Cataluña son independentistas?. ¿Se entiende mejor así? Puedo poner esto [los emojis del corazón y la bandera de España] ¿esto ya me convierte en militante de VOX?".

"Yo no soy de Vox, no me representa. Es un partido que debería de ser eliminado ya que promueve el odio", dejaba claro Amor Romeira en una de sus respuestas.

Toma cariño y no hagas más el ridículo https://t.co/V7cnDlL6FQ yo lo que hago es INFORMAR. Y me sorprende que sea 4° fuerza política en Cataluña, una comunidad que se supone que no quiere a España, que se quiere independizar. Es Alucinante. https://t.co/taZQ2mOCXF — Amor Romeira (@AmorRomeira) February 15, 2021

"Espero no verte nunca en un Orgullo. Nunca", decía un usuario, "Amor Romeira, la misma que quiere que la traten en femenino pero luego vota a VOX", decía otro (a pesar de que Romeira no podía votar en las elecciones de Cataluña, pues no reside allí). "Vox vota en contra de una ley estatal a favor de los derechos trans”, recordaba otro junto a la captura del tuit.