El PSOE destaca que el Gobierno central invertirá 74 millones para resolver la contaminación de la Sierra Minera

Fernández ha explicado que el Ministerio destinará 40 millones de euros del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia a la clausura de depósitos mineros en la Región de Murcia, contemplados en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, para evitar el grave impacto medioambiental que supone una amenaza para la salud de las personas y para el medio ambiente.

A esta cantidad hay que sumarle los 30 millones que el Gobierno de España invertirá para la reparación ambiental y la prevención de inundaciones en las ramblas de Las Matildes, Ponce, El Beal y Carrasquilla, con lo que se evitará la llegada de restos mineros al Mar Menor, según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

Además, la diputada socialista ha recordado que en diciembre de 2020 el Ministerio de Transición Ecológica decidió invertir 4 millones de euros en la clausura y restauración de la balsa El Lirio, hasta completar los 74 que el Ministerio invertirá en la Sierra Minera.

"Sin embargo, el Gobierno de López Miras no ha invertido nada. El PP no ha destinado ni un solo euro a la restauración ambiental de la Sierra Minera, pese a tener previsto en los presupuestos regionales para 2020 una partida de 4,5 millones de euros, que no han ejecutado por su incapacidad y falta de interés por resolver los problemas reales de la Región", ha indicado.

Fernández ha denunciado públicamente que, lejos de resolver los problemas, el Gobierno regional ha mirado hacia otro lado, con anuncios y planes vacíos como el PRASAM, permitiendo la impunidad de los responsables de la contaminación y negándose a resolver un problema que está perjudicando la salud de los vecinos y vecinas de la zona, así como el medio ambiente, desde hace décadas.

"Estamos ante uno de los grandes retos medioambientales de Cartagena y su comarca, y después de tantos años de vacío por parte de los gobiernos del PP, el Ministerio, de manera clara, con una apuesta presupuestaria decidida, toma las riendas de la descontaminación de la Sierra Minera, preocupándose así por la salud de los vecinos y vecinas de esta zona de Cartagena y La Unión, por el medio ambiente y por el Mar Menor", ha concluido.