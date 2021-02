Sam Asghari, el novio de Britney Spears, revela sus planes de futuro con ella

Desde que saliera a la luz (en Estados Unidos) el documental Framing Britney Spears, la cantante está en el candelero mediático y todos los focos apuntan hacia ella o hacia sus allegados o enemigos: en el primer grupo tenemos a celebrities y compañera de profesión que han pedido su liberación públicamente, como Sarah Jessica Parker, Khloé Kardashian, Miley Cyrus en la Super Bowl o Mariah Carey, mientras que del segundo grupo se ha intentado salir, pidiendo perdón, Justin Timberlake.

Pero aunque la película exponga todo el acoso de la prensa que sufrió la autora de éxitos como Toxic o Baby One More Timeen torno a 2007 y 2008 y haya desencadenado un nuevo hashtag, #WeAreSorryBritney ["Lo sentimos, Britney", entendiendo que fue culpa de toda la sociedad, en especial los medios de comunicación, que la artista padeciera problemas de salud mental] que se combina con el más común #FreeBritney, los planes de Britney Spears no han variado demasiado.

Lo ha hecho saber su pareja, Sam Asghari, en declaraciones a la revista People, donde ha preferido hablar del futuro que les espera como pareja y dejar de lado cuestiones que también han dado que hablar últimamente sobre si han visto el documental al completo o si este se grabó con el consentimiento de Britney Spears (lo cual parece ser que no fue así).

Asghari ha dejado entrever que la importancia de Framing Britney Spears es el mensaje que transmite de esperanza en el porvenir de la princesa del pop si todos se comprometen con la causa de su novia, siendo él el primero que quiere verla tanto libre como feliz. "Mi único gran deseo es siempre lo mejor para mi pareja", ha comenzado.

"Seguiré apoyándola mientras persigue sus sueños y construye el futuro que desea y que se merece", ha continuado el modelo y entrenador personal iraní de 26 años, quien está "muy agradecido por todo el cariño y el apoyo que está recibiendo [Britney] por parte de sus fans de todo el mundo". "Yo únicamente quiero un futuro normal y radiante para nosotros dos", ha finalizado.

El apoyo de Jessica

Por su parte, Justin Timberlake ha tenido que hacer frente estos días a todo el acoso que él hizo que en su momento recayera sobre Britney Spears, lo que le ha llevado a publicar unas sinceras disculpas por haberse aprovechado de su posición y de sus privilegios como hombre blanco para salir impune mientras que los medios atosigaban tanto a su expareja como a Janet Jackson (cuando el cantante le destapó un pecho).

Su esposa, la actriz Jessica Biel, ha querido mostrar públicamente que está al lado de su marido en estos momentos para apoyarle y que sus disculpas llegan tarde pero llegan con el comentario más simple pero más efectivo. "I love you." le ha escrito, punto incluido, junto a un único emoticono de corazón rojo en la publicación de las disculpas.