Cinco tendencias para acertar en 2021

Llevamos poco de 2021 pero los expertos ya tienen una cosa clara: hacer predicciones sobre las tendencias de este año es, prácticamente, misión imposible. En realidad, si no nos dejamos llevar por los cambios más rápidos y locos de los últimos meses (cambios fugaces que no se han prolongado en el tiempo), podemos darnos cuenta de que esto no es así.

Confinamiento, aislamiento y, en definitiva, todo lo que ha traído consigo esta pandemia simplemente ha actuado como un catalizador para acelerar cambios y tendencias que ya estaban subyacentes y que, observando a la sociedad de cerca, podían verse venir.

Del mismo modo, si continuamos mirando con las herramientas adecuadas o nos basamos en los expertos que lo hacen, sí hay tendencias que pueden servirnos de ayuda para basar nuestras decisiones y apuestas este año. Por ejemplo, está clara la importancia de los escaparates online, productos sostenibles…

En el site Think with Google han publicado los resultados de un análisis de miles de tendencias e insights de búsqueda en Google correspondientes a los consumidores de 23 mercados de Europa, Oriente Medio y África y tienen claras cinco tendencias de consumo que van a marcar este nuevo año. Descúbrelas en el artículo completo.