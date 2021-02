Hace una semana, Irene Rosales reconocía en directo en Viva la vida que había tocado fondo. La colaboradora, mujer de Kiko Rivera, asegura que esto le ha servido para tomar conciencia de lo que realmente le pasa.

La pérdida de sus padres, los problemas de su marido con su madre... Varios son los motivos y una única realidad: no está bien y necesita ayuda.

Así lo reconoció ella misma este mismo fin de semana en el programa en el que colabora. "He hablado con mi familia, con mi marido y les he comentado mi situación, que no estoy nada bien, que necesito ayuda. Me he creído que soy una súperwoman, pero no soy. Soy una mujer con los pies en la tierra y no puedo con todo".

Entonces, la joven reconoció que ha dado "el primer paso" para ponerse en manos de un profesional y para pedir ayuda. "Me he sentado con mi familia para decirles que voy a dar ese paso", dijo.

"Quiero una ayuda profesional"

"He tenido contactos, pero necesito encontrar la persona (adecuada)", reconoció ella. "Quiero una ayuda profesional", admitió.

"No tengo miedo a encontrarme con nada, porque creo que el paso que estoy dando me hace bien. Es más desagradable arrastrar una mochila".