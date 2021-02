La influencia de Lady Di en el anuncio del segundo hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry

Se sabía, después de que ella misma revelara el aborto espontáneo que sufrió, que el príncipe Harry y Meghan Markle estaban buscando tener otro hijo, de ahí la alegría de sus seguidores cuando este domingo anunciaban que estaban esperando a un nuevo miembro de la familia que convertirá al pequeño Archie, que el 6 de mayo cumplirá dos años, en el hermano mayor.

Parece pues que las cosas van a cambiar muy pronto en Los Angeles y no solo porque, según dicen, la duquesa de Sussex esté allanando el terreno para meterse en política -lo cual cabrearía bastante a Buckingham Palace- sino porque poco a poco irán llegando desde la ciudad californiana, casi como un cuentagotas, los detalles de este embarazo.

Pero hay algo que no va a cambiar y eso es el amor a una madre. Y no lo decimos por Meghan, sino por el hermano del príncipe Guillermo. Porque es cierto que aún no se sabe si será niño o niña ni, por supuesto, el nombre, pero sí se sabe que Harry tiene muy presente en su cabeza con este hijo a Lady Di.

Y es que no es baladí que el matrimonio royal eligiese una fecha tan marcada en el calendario como es el 14 de febrero, San Valentín y Día de los Enamorados, para dar a conocer la buena nueva: es precisamente un homenaje a la recordada Diana de Gales.

Los especialistas en la casa real británica no han podido obviar el hecho de que, más allá de que se apunte Diana como posible nombre para el futuro bebé, hay un paralelismo entre madre e hijo, puesto que Lady Di anunció su segundo embarazo (que era precisamente de Harry) también un 14 de febrero.

Diana de Gales y Carlos de Inglaterra, en aquel entonces (1984), y como no existían las redes sociales, lo que hicieron fue enviar un comunicado 24 horas antes a todos los periódicos y revistas para que pudiesen salir al día siguiente (ya sí, Día de San Valentín) con una bonita portada de la pareja anunciando la llegada de su segundo vástago. Y 37 años después aquel hijo anunciado ha realizado una operación similar... ¿se convertirá en costumbre?