València plantarà 1.300 arbres en escocells buits de 13 districtes

La ciutat de València comptarà amb 1.300 arbres nous, que es plantaran en escocells buits que es troben als carrers, places i avingudes de 13 districtes. L'Ajuntament està a punt d'aprovar el projecte tècnic del pla Una València més verda II, sorgit dels pressupostos participatius Decidim VLC 2019/2020.

Aquesta iniciativa permetrà plantar exemplars en 1.300 dels 3.000 escocells que encara queden buits a la ciutat i avançar en l'objectiu del Consistori, que persegueix que no hi haja escocells sense arbratge quan finalitze el present mandat, és a dir, en 2023. Així ho assegura a 20minutos el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, qui assumeix aquest repte com a "irrenunciable". El pressupost d'aquesta plantació massiva, que es desenvoluparà al llarg de l'any que ve, és d'un milió d'euros.

Es tracta de la segona edició d'un projecte que continua la iniciativa també sorgida dels pressupostos participatius, en aquest cas els de 2017/2018, i que va culminar al gener de 2020 amb la reposició de 3.258 arbres de 86 espècies, principalment en escocells buits, per tota la ciutat.

"Entre els anys 2014 i 2020 hem augmentat un 23% el nombre d'arbres que estan plantats als carrers i als jardins de la nostra ciutat. Això ha suposat una inversió en només cinc anys, entre 2025 i 2020, de més de tres milions d'euros. En nombre d'arbres, hem passat de 122.000 en 2014 a quasi 150.000 arbres a la nostra ciutat en 2020", detalla el vicealcalde, la qual cosa en la seua opinió demostra "el compromís inequívoc del Govern de Joan Ribó per una València més verda".

De fet, el balanç d'Ecologia Urbana recull una inversió total durant aquest període de 3.114.618 euros, una xifra en la qual s'inclouen, a més de la plantació d'arbratge, les inversions en instal·lació de reg i en l'ampliació d'escocells, a més del primer projecte 'Una València més verda', que va executar un pressupost de 2 milions d'euros. "En aquests cinc anys, des de 2015 a 2020, amb el milió d'euros que invertirem en 'Una València més verda II', haurem invertit més de 4 milions d'euros només en pantar arbres als nostres jardins i als nostres carrers i places", explica Sergi Campillo.

En nombre d'exemplars, aquestes inversions han permés la plantació de 7.587 arbres en els cinc últims anys, tant per part del Servei de Jardineria Sostenible com de l'Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins. D'aquesta manera, la xifra total d'arbres que actualment té la ciutat de València és de 149.038, la qual cosa suposa 70 exemplars menys que en 2019, però també un 8,3% més que l'any 2015.

"Encara queda un llarg camí"

El responsable d'Ecologia Urbana reconeix que, no obstant això, continuen quedant escocells sense arbres. "És veritat que quan vam entrar a governar en 2015 ens trobem amb milers d'escocells buits i que encara tenim aproximadament 3.000. Hem anat reduint el seu número, però encara queda un llarg camí", admet Campillo.

Adéu als herbicides

D'altra banda, l'arbratge de les voreres ha patit una transformació quant a la seua gestió mediambiental amb l'abandó de l'ús d'herbicides. L'Ajuntament justifica aquesta mesura per raons de salut pública i de preservació del medi ambient, "al no generar emissions nocives a l'atmosfera i evitar filtracions tòxiques al sòl".

En deixar créixer l'herba i plantar flora ornamental silvestre mitjançant la mescla de llavors s'afavoreix la biodiversitat, però també es fa necessari el control per mitjans mecànics i manuals d'eixa nova vegetació en els escocells.

Per això, s'ha assignat un pressupost de 531.834,76 euros a l'any per al manteniment dels escocells en la zona nord, on treballen quatre brigades de tres operaris, i de 580.978,56 euros anuals per a la zona sud, on actuen tres brigades de dos operaris (que s'incrementa en un operari més els mesos de maig a setembre).