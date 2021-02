La pandèmia s'alenteix en la Comunitat, però seguiran 15 dies més les limitacions

Malgrat que el dissabte es va confirmar que les restriccions vigents en la Comunitat Valenciana per a evitar la propagació del coronavirus seguiran, almenys, altres 15 dies més, les dades proporcionades cada jornada per la Conselleria de Sanitat valenciana són esperançadores.

Els contagis i la incidència del virus segueix en descens, amb xifres que res tenen a veure ja amb les pitjors viscudes durant el pic d'aquesta tercera ona; les hospitalitzacions també cauen, encara que de forma més lenta, així com els ingressos en les UCI; però el que més tarda a baixar són les morts a causa de la Covid, que continuen sent massa cada dia a la regió.

Ahir, el Consell no va oferir dades en aquest últim aspecte, no obstant això, el dissabte van ser 71 els morts registrats en la Comunitat, 20 menys que el divendres (91) i 17 menys que el dissabte anterior (88). A simple vista podríem parlar també de lleu descens, però el pas del cap de setmana podria no reflectir xifres reals i cal esperar a veure què passa aquesta setmana.

Quant als nous positius registrats, la caiguda comença a ser significativa: els 1.324 confirmats ahir van suposar un descens de 850 casos respecte a la jornada prèvia (2.174) i de 724 respecte al diumenge passat. I res tenen a veure amb els quasi 10.000 diaris que es van aconseguir durant el pitjor moment d'aquesta ona, fa només quinze dies.

Per províncies, la de Castelló va registrar 200 nous positius, la d'Alacant, 489, i foren 634 en la de València. A més, va haver-hi un nou cas sense assignar, per la qual cosa el total ascendeix a tres. En total, des de l'inici de la pandèmia, fins a 364.147 persones s'han contagiat de Covid-19.

Quant als nous brots detectats, ahir van ser 27: sis d'origen laboral, amb 45 casos vinculats a ells; huit d'àmbit educatiu, amb 31 positius; i la resta, altres 13, d'origen social amb 71 contagis. Malgrat això, la incidència acumulada del virus s'ha desplomat aquesta última setmana, encara que continua sent una de les més altes de tot el país.

Segons les dades oferides divendres passat pel Ministeri de Sanitat, la Comunitat acumulava en 14 dies 690,66 casos per cada 100.000 habitants, una dada que en només una setmana, des del divendres 5 de febrer, va caure quasi 500 punts, és a dir, un 42%. Si bé és cert que continua sent major que la mitjana nacional (496,01) i només se situa per davant de la Comunitat la ciutat autònoma de Melilla (707,62).

Pel que fa a pressió sanitària, el divendres es va baixar del llindar del 50% de les UCI ocupades. I aquest descens ha continuat anant a més, encara que de forma encara molt lenta.

Actualment hi ha 2.342 persones ingressades per coronavirus (20 menys que el dissabte i 1.309 menys que fa just una setmana), de les quals 492 estan en estat crític en una unitat de vigilància intensiva (8 menys que el dia previ i 131 que el diumenge passat).

Els centres sanitaris de la província de valència són els que més pacients amb Covid estan tractant, amb 1.131, dels quals 263 estan en UCI; després serien els alacantins, amb 956 i 187 en intensius, pels 255 de la província de Castelló, amb 42 crítics. És per això que “encara no hem de relaxar-nos” i “és moment d'estrényer les dents i fer esforços suplementaris”.

Aquestes van ser les frases que el president de la Generalitat, Ximo Puig, va pronunciar després d'anunciar que “tot continuarà igual els pròxims dies, fins a l'1 de març”. És a dir, el tancament de l'hostaleria i l'oci, així com gimnasos, continuarà. També el tancament perimetral de tota la regió, i de les ciutats de més de 50.000 habitants els caps de setmana.

No obstant això, el cap del Consell va ser optimista i pensa que per a març sí que podrien relaxar-se eixes limitacions. La Generalitat té previst crear una mesa de treball per a preparar durant aquestes dues setmanes un pla de desescalada posterior. La consellera de Sanitat, Ana Barceló, i el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, es reuniran demà en una primera “presa de contacte”, encara que, tal com va assegurar Puig, la seua implantació “no serà ràpida, imminent i sense seguretat”.

3.450 sancions per saltar-se el tancament

El tercer cap de setmana de tancament perimetral de les ciutats de més de 50.000 habitants en la Comunitat va sumar 3.451 propostes de sanció: 1.358 de la Policia Nacional (un 15% menys que el passat cap de setmana), 1.761 de policies locals i altres 332 de la Policia de la Generalitat. En concret, la ciutat de València va registrar 242 actes de sanció, una detenció i 228 vehicles van haver de donar la volta. El cos nacional va interposar també 334 denúncies en reunions socials i va sancionar a 19 establiments.