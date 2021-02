Destapan los verdaderos motivos de la guerra entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego

Parece que no se ve la luz en la batalla declarada entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego. Sobrina y tía se tiran los trastos a la cabeza en pleno directo y todo hace indicar que la guerra dentro del clan de las Campos constará de muchos capítulos.

Mientras una y otra se echan cosas en cara, Kiko Matamoros arrojó algo de luz en el distanciamiento entre ambas y dio el motivo de la guerra, algo que dejó totalmente descolocada a Carmen, que, según ella, no había notado que hubiera "una mala relación".

Según contó el colaborador en Viva la vida, la mala relación y el consiguiente distanciamiento entre tía y sobrina se debe a los supuestos celos que Carmen Borrego siente por Alejandra debido a la popularidad que ha adquirido en los últimos años.

La tía de la joven negó rotundamente ese supuesto y, enfadada, dijo: "Yo siempre me he sentido una más, no he sentido celos ni de ella ni de mi madre o mi hermana".

Por su parte, José Antonio Avilés apuntó a Alejandra y aseguró que el verdadero motivo por el que esta está molesta con Carmen no es otro que las polémicas exclusivas que su tía ha dado en los últimos meses, algo que pareció confirmar veladamente Diego Arrabal al decir que no se debería "contar públicamente" algo que Alejandra les ha contado en privado "en una publicidad".