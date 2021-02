Ágatha Ruiz de la Prada carga contra Isabel Gemio: "Nunca me han tratado tan mal, fue salvaje conmigo"

Ágatha Ruiz de la Prada visitó este domingo Domingo Deluxe y no tuvo repartos de hablar de todos los temas de los que le preguntaron. Entre ellos, de Isabel Gemio, de plena actualidad tras su polémica entrevista -y todo lo que vino después- a María Teresa Campos en su canal de YouTube.

Así, la diseñadora se puso claramente del lado de la matriarca del clan de las Campos y, de paso, contó la desagradable experiencia que vivió junto a la periodista.

"Nunca me han tratado tan mal en una entrevista", reveló. "Fue muy antipática, en directo delante del público me dijo de todo, me dijo que mi vida era un paripé", desveló la diseñadora.

"Fue muy antipática, en directo delante del público me dijo de todo, me dijo que mi vida era un paripé"

"Yo me quedé sin habla porque fue verdaderamente salvaje todo lo que me dijo. Salí de allí sin creerme lo que acababa de pasar", continuó la diseñadora con su relato.

Por ese motivo, por lo vivido en sus propias carnes, entendió a María Teresa Campos. "Cuando vi lo de María Teresa Campos, pensé que se había devuelto lo mal que se portó conmigo", reflexionó de la Prada.