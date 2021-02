Paz Padilla recuerda a su marido por San Valentín con un romántico e imborrable momento junto a él

Es el primer San Valentín sin su marido. Paz Padilla ha pasado este tan señalado 14 de febrero sin Antonio Vidal, el amor de su vida. Por eso, la humorista y presentadora ha rendido un nuevo homenaje al que fue su esposo, fallecido en 2020.

Y lo ha hecho con un romántico e imborrable momento vivido junto a él en una fecha muy señalada.

"Este fue un brindis en nuestra luna de miel, en una bañera llena de pétalos rojos, así siempre celebraré nuestro amor", sostiene la también actriz.

"Feliz san Valentín, cariño mío. Brinda conmigo, te quiero!!!", ha concluido Padilla acompañando el texto con una imagen en la que se ve sus manos sosteniendo dos copas.

Además, Paz ha querido añadir otro detalle más: una canción muy apropiada para la ocasión y que habla de su preciosa historia de amor: "Me has esperado hasta el final, me has dado todo cuanto fui. Mi luz, mi sombra y yo, tu inesperada paz. Ahora que ya no estás aquí te quiero dar las gracias por volverme a conquistar, por darme otra oportunidad, por ser mi humor, mi amor, mi ejemplo hasta el final", versa.