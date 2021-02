Madrid mantiene restricciones en 55 zonas y 14 núcleos urbanos, pero las relajará ante la bajada de la incidencia

La Comunidad de Madrid mantiene el toque de queda a las 22.00 h de la noche hasta el próximo jueves 18 de febrero, cuando se retrasará a las 23.00 h. Así lo avanzó el viernes el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, que, pese a reconocer que la región lleva días observando un descenso de todos los indicadores de coronavirus, dijo que era "necesario" prorrogar unos días más las restricciones vigentes: la prohibición de las reuniones en casas con no convivientes, al igual que el horario actual de los bares (cierran a las 21.00 horas) y el número de comensales que pueden sentarse en las terrazas (seis) y en el interior de los locales (cuatro).

El retraso del toque de queda era una medida esperada por casi todos. El miércoles pasado, el vicepresidente Ignacio Aguado aseveró que estaba encima de la mesa, al igual que el cierre "flexible" de la hostelería. El jueves dio por hecho que, en caso de que Sanidad diese el visto bueno, se aplicaría el viernes y "si no, el lunes [por hoy]". No obstante, la luz verde de Salud Pública no llegó y finalmente será el próximo jueves cuando se relajen las restricciones, si la tendencia se mantiene a la baja, aunque tanto la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, como el vicepresidente, Ignacio Aguado, ya lo dieron por hecho en sus respectivos perfiles de Twitter.

El viceconsejero de Sanidad, por su parte, lo condicionó en todo momento a que continúe el descenso. "Si la tendencia sigue descendiendo, lo aplicaremos, pero queremos dejar pasar estos días para confirmarlo", insistió Zapatero, que pidió cautela a los madrileños.

La incidencia acumulada a 14 días en la región se situaba el viernes en 625 casos por cada 100.000 habitantes. Pese a que es un número elevado, la bajada respecto a la semana anterior es importante: el viernes 5 de febrero la incidencia era de 860 casos y, hace 15 días, de 994. En la última semana también se han ido reduciendo en Madrid los casos de contagio "día a día". El viernes la región reportó una bajada del 28% con respecto a la semana del 25 al 31 de enero, y un 36% respecto a hace dos semanas de casos nuevos.

También señaló Zapatero la reducción de la presión asistencial "en todos los niveles", con 3.475 ingresados en planta en los hospitales madrileños y 690 en UCI. Además, la actividad del Summa 112 ya está «en niveles propios de la época no Covid».

Junto a la relajación del toque de queda a partir del jueves entrará en vigor el cierre "flexible" de la hostelería. Hasta ese día, los bares deberán cerrar a las 21.00 h de la noche, una hora antes del toque de queda. Sin embargo, a partir del jueves, los bares podrán bajar la persiana a las 23.00 h, aunque no podrán admitir nuevos clientes a partir de las 22.00 h de la noche. El número de comensales en las terrazas se mantiene con un máximo de seis personas por mesa, y un máximo de cuatro por mesa en el interior de los establecimientos.

En cuanto a las restricciones de movilidad en zonas básicas de salud (ZBS), en la actualidad hay 55 zonas y 14 núcleos urbanos de pequeñas localidades con restricciones. En estas áreas viven casi 1,4 millones de personas y en ellas se concentra el 24% de los nuevos casos.

Desde esta pasada medianoche y hasta el 14 de marzo, se restringe la movilidad de entrada y salida en las seis zonas básicas de Torrejón de Ardoz, perimetrándose todo el municipio; en la zona básica de Moralzarzal y en El Álamo.

Las medidas se mantienen también en varios distritos de la capital y en otros tantos municipios: Colmenar Viejo; Alcobendas; San Sebastián de los Reyes; Fuenlabrada; Collado-Villalba; RivasVaciamadrid; Alcalá de Henares; Camarma de Esteruelas; Villaconejos; Estremera; Cercedilla; Navacerrada; Los Molinos; Hoyo de Manzanares; Becerril de la Sierra; Ciempozuelos; Mejorada del Campo; San Martín de la Vega; Brunete; Griñón y Chinchón.

Restricciones en Madrid CARLOS GÁMEZ

Madrid notifica 45 fallecidos más este domingo

La Comunidad ha notificado 835 nuevos casos de coronavirus, de los que 382 corresponden a las últimas 24 horas, y 45 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este sábado con datos a cierre del día anterior. En la jornada precedente se notificaron 2.660 nuevos casos de coronavirus, de los que 2.131 correspondían a las últimas 24 horas, y 44 fallecidos más en los hospitales. El número de pacientes hospitalizados se sitúa en 3.250, 668 en UCI (14 menos que el día anterior), mientras que 118 pacientes han sido dados de alta.