El sector hotelero ha perdido más de 2.000 millones de euros con la caída del 85% de la facturación solo en 2020. "No hay ningún sector de la estructura económica de la Comunidad de Madrid que haya tenido este impacto", advierte la directora general de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM). Mar de Miguel lanza un grito de socorro: "Las ayudas las necesitamos ya, porque, ¿qué sector puede estar sin trabajar un año?".

¿Existen precedentes en estos datos de caída?

No, es una cifra catastrófica que pone de manifiesto la magnitud del impacto. Nunca la hotelería de Madrid ha tenido que estar cerrada absolutamente. Desde que se pudo reabrir solo algunos hoteles se han podido reincorporar a la actividad, otros han tenido que volver a cerrar. Nuestros clientes no son madrileños y, al no haber movilidad, no tenemos clientes desde marzo.

¿Han pensado reactivar el turismo local?

Sí, nosotros hemos hecho de todo para que se conozca la oferta de Madrid, pero se necesita un cambio de mentalidad.

Y aun así no han conseguido captar al madrileño.

En un porcentaje muy reducido… nada que compense nuestras pérdidas.

¿Cuántos hoteles están abiertos ahora?

El 70% del alojamiento turístico de Madrid está cerrado. Y los que están abiertos tienen ocupaciones de en torno a un 10% o 15% con turistas nacionales que viene por trabajo.

Los hosteleros reivindican que sus locales no son fuentes de contagio. ¿Ustedes?

Las instalaciones turísticas y, en concreto, los hoteles no son vector de contagio. Ahora mismo estamos mucho más seguros en un hotel que en nuestra propia casa, porque los protocolos se siguen a rajatabla. Lo que nos impide reabrir es la falta de clientes.

"Hoy por hoy no creo que la Semana Santa exista turísticamente; confiamos en Fitur"

Ha pasado casi un año y las restricciones continúan. ¿Augura un 2021 igual de catastrófico que el anterior?

Esperamos que no. Ahora lo fundamental es que las administraciones aceleren la vacunación. Lo que hay que generar es la inmunidad para que se reactive la movilidad y la actividad turística. Pedimos, por favor, que se intensifique la operación de vacunación de la ciudadanía, como ya hacen los países emisores (Alemania, Reino Unido y EE UU).

¿Dan por perdida la Semana Santa?

Hoy por hoy no creo que turísticamente exista.

"Por favor: que se intensifique la operación de vacunación, como ya hacen lo países emisores"

El Ayuntamiento tiene sus esperanzas puestas en Fitur (mayo). Dice que será el comienzo del turismo nacional. ¿Ustedes?

El turismo nacional supone para nosotros un 50% de los clientes y es el que primero se va activar. Nosotros confiamos en que se celebre, pero eso solo podrá ser posible si se acelera el ritmo de vacunación.

También dice que el turismo internacional empezará a llegar en otoño. ¿Aguantará el sector hasta entonces?

Ese es el quid de la cuestión: cuánto sobreviviremos. Si no llegan las ayudas directas, las empresas no aguantarán.

Llevan meses pidiendo un plan de rescate a todas las administraciones. ¿Qué han conseguido de cada una de ellas?

El Ayuntamiento nos ha dado ayudas fiscales. Por parte de la Comunidad nos consta que están trabajando en nuestras peticiones, pero todavía echamos en falta la puesta en marcha de las medidas; por parte del Gobierno central, la medida más conocida es la de los ERTE, que se extiende hasta el 31 de mayo; nosotros estamos pidiendo que sea hasta final de año. Lo que no tenemos es respuesta sobre las medidas directas al sector.

¿Almeida es el único que ha dado una respuesta efectiva?

El Ayuntamiento ha reaccionado rápido. Sabemos que las otras administraciones están trabajando, pero necesitamos las ayudas directas. Estamos esperanzados en obtener una respuesta por parte de la Comunidad y por parte del Gobierno central.

¿Se sienten abandonados?

Bueno... –piensa unos segundos– lo que no se entiende es la diferencia del impacto que está teniendo esta pandemia en nuestro sector.

¿Por qué?

Porque hay otros sectores que sí pueden vivir del público local, nosotros no. Ese es nuestro rasgo diferencial.

Entonces solo les queda reinventarse.

Nosotros somos oferta turística reglada y queremos seguir siendo hoteleros.

La hostelería está en armas. ¿Se suman a su lucha?

La entendemos absolutamente y les apoyamos como sector que está integrado dentro del turismo. Nos sentimos solidarizados con ellos, aunque estamos mucho peor.

La voz de los hoteleros La directora general de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), Mar de Miguel, da voz al sector. Lo hace desde 2016. Antes fue directora general de Turismo de la Empresa Madrid Destino, gestionando las políticas municipales de promoción e información turística de la ciudad.

¿Y por qué no se echan a las calles como ellos?

Porque cada uno tiene su forma de expresar su situación, aunque no descartamos salir a la calle a manifestarnos. Esperemos que las administraciones respondan ante esta llamada de auxilio y que no sea necesario.

¿Cree que los aeropuertos están funcionando como coladeros?

Desde el sector hotelero hemos pedido que, con las pruebas sanitarias pertinentes, se mantuviera la conectividad. Lo que tiene que haber es un consenso a nivel europeo de cuáles son esas pruebas sanitarias pertinentes para que se reactive la actividad. Es decir, protocolos homogéneos para viajar a cualquier sitio.

¿Hay algún país del que debiéramos tomar ejemplo?

De momento ninguno lo ha conseguido. La actividad no se está recuperando porque no hay confianza.