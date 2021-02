Irene Vallejo: "En las humanidades, podemos parecer pocos, pero hemos mantenido la llama encendida"

La escritora Irene Vallejo ha destacado, durante la XIV edición de las Jornadas humanísticas de invierno, la necesidad de luchar por las humanidades.

Esta edición ha tenido lugar de forma virtual este sábado 13 de febrero. Se han realizado conexiones simultáneas desde Barcelona, Oviedo, Valencia, Castellón, Tarragona, Pamplona, Zaragoza, Sevilla, Madrid y en otras localidades de España e Iberoamérica. Han participado más de un centenar de estudiantes, universitarios y de Bachillerato. Las Jornadas humanísticas son un ámbito de encuentro para jóvenes con interés por la literatura, el arte, el cine, la música, el teatro, la filosofía y todas las manifestaciones creativas.

El coloquio con la escritora Irene Vallejo, premio nacional de ensayo 2020 por su libro El infinito en un junco (Siruela, 2019) ha centrado la jornada. Una forma de hablar totalmente personal y transparente, con respuestas espontáneas, de una riqueza motivadora. Ante la pregunta de cómo se decidió a escribir, dice con sencillez: "Al principio no tenía claro cuál era el camino, no tenía a quién dirigirle mis preguntas". "A los ocho años tenía un cuaderno con ejercicios en el que escribí: yo de mayor quiero ser escritora". Pero, sorprendentemente, aclara: "Cuando yo leía un libro no quería ser la protagonista, quería ser la escritora". En estas Jornadas aporta un mensaje claro sobre la importancia de los clásicos y las humanidades: "En ellas se encuentra muchas veces la respuesta para la vida, para la ética, para las empresas, para la bioética". Dicho en primera persona: "El sueño que yo tenía de tener una vida estimulante, de tener alimento para mis inquietudes, lo he logrado gracias a las humanidades". Más de 60 minutos de coloquio intenso y entusiasmado.

La sesión inaugural ha corrido a cargo de Javier Martínez Sellers, licenciado en Filología hispánica por la Universidad de Salamanca, investigador y poeta. Con Chejov, ha puesto de manifiesto la necesidad de recordar el valor de las humanidades en estos tiempos. Suponen un viaje personal: "Personajes como Eneas o Penélope nos previenen y nos dan esperanza para realizar el viaje personal de la vida".

Por su parte, el editor y novelista Santiago Herraiz, director de la editorial Rialp, ha transmitido su amplio conocimiento de la situación actual de la industria editorial, su interés y empeño por descubrir autores jóvenes y experiencias sobre el empeño por escribir y "cómo la literatura tiene que capturar". La tarde se completará con un cinefórum en torno a la película Lo que arde, que obtuvo importantes galardones en 2019 como Mejor Película en el Festival de Mar del Plata, Mejor Película Europea y dos premios Goya. Se encarga de la presentación y el coloquio posterior Pablo Alzola, doctor en Filosofía y profesor universitario de Estética y Teoría de las Artes.

Las Jornadas Humanísticas son una iniciativa de la Fundación Tajamar y cuenta ya con 29 ediciones de las jornadas de verano en El Grado (Huesca) y 14 de las jornadas de invierno, que se mueve por distintas ciudades españolas, reuniendo a jóvenes interesados en el mundo de las humanidades con profesionales de distintos ámbitos de la cultura, las ciencias y las artes.