Sanidade avanza "algún ajuste" en las restricciones aunque limitado porque la ocupación en UCI sigue en máximos

Lo ha dicho en una entrevista concedida este domingo a la Radio Galega recogida por Europa Press en la que el titular de Sanidade ha manifestado su satisfacción con los efectos de las medidas impuestas por la Xunta a finales de enero, ya que cree que se están "cumpliendo las previsiones" que barajaba el comité de expertos que asesora a la Administración autonómica.

Un órgano que vuelve a reunirse este lunes, día en el que, según afirmó el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el pasado jueves, se anunciaría si se pueden flexibilizar "poco o mucho" las restricciones.

Cuestionado al respecto, García Comesañana ha reconocido que "algún ajuste puede hacerse" pero cree que debe primar la "prudencia" por la situación en las UCI, que continúan en máximos de ocupación de la pandemia.

"Los números (en las UCI) están por encima del pico de marzo y eso nos obliga a ser muy prudentes", ha comentado tras apuntar que la evolución de las cifras en números de contagios detectados al día, casos activos e incidencia acumulada "favorecen el clima de optimismo", aunque ha advertido ante el riesgo de caer en "triunfalismos".

Así las cosas, ha dejado entrever que la flexibilización de las restricciones podría estar enfocada a la educación con la vuelta a la presencialidad en las universidades.

LA HOSTELERÍA, "MÁS A LARGO PLAZO"

Por el momento, según Comesaña, la hostelería deberá esperar para poder reabrir (ahora se encuentran limitados al servicio a domicilio o para llevar en toda Galicia). Y es que Sanidade cree que "por afectación y protagonismo", la reapertura de la hostelería va "más a largo plazo", pues, dice, está "comprobado" el efecto que tiene su clausura en la bajada de la incidencia acumulada.

"Los resultados están ahí", ha señalado el conselleiro después de subrayar que se trata de un "tema difícil" porque, aunque "muchos" de los rastreos apuntan a una transmisión en el hogar, el virus "llegó a ese domicilio de algún sitio".

"Creemos que en muchos casos llega de entornos donde se flexibiliza el uso de la mascarilla y donde se pasa tiempo sin esa precaución", ha afirmado en referencia a los bares y sus terrazas, a los que disculpa porque esta realidad "no es un problema del propio no del local, sino conjunto" de toda la sociedad por no respetar las medidas.

CIERRES PERIMETRALES

Otro de las aspectos que el conselleiro ha evitado concretar si están encima de la mesa es la posibilidad de cambios en las restricciones a la movilidad, que desde el 26 de enero está limitada al término municipal de cada vecino salvo por motivos justificados.

"Los cierres (perimetrales) están muy ligados a la incidencia acumulada y Galicia está todavía en valores altos. Esperamos que, con los modelos matemáticos que tenemos, en poco tiempo, en una semana o semana y media, alcancemos valores a los que estábamos acostumbrados antes (de la tercera ola)", ha manifestado Comesaña-

Así, ha reconocido que el comité analizará con base en la información epidemiológica y asistencial si se mantienen los cierres por ayuntamientos, se regresa al modelo de agrupamientos "por almendras" o se va hacia un modelo de área sanitaria.

En este sentido, el conselleiro ha incidido en que continúa vigente en estos momentos la concepción de "planteamiento global" a la hora de tomar restricciones con carácter general para toda Galicia por la que se apostó en esta tercera ola ante la transmisión comunitaria del virus.

Por ello, ha demandado "paciencia y comprensión" para los vecinos de municipios con baja incidencia o sin casos en los últimos días que mantienen, como el resto de Galicia, el máximo nivel de restricciones.

Y es que, según ha argumentado, la situación actual hace necesarias medidas "transversales" y que, tras reconocer que tendrían sentido adaptaciones a nivel local, esto podría generar "situacion difíciles de explicar" como la apertura de la hostelería en un municipio mientras en el vecino sigue cerrada, lo que hace "tentador" desplazarse al primero.

De este modo, ha avanzado que la flexibilización de las restricciones, además de contar primordialmente con la evolución en las UCI, se adoptará atendiendo los niveles de incidencia acumulada.