Pedro Cavadas entra en la lista Forbes de los mejores médicos el año de sus predicciones sobre el coronavirus

Pedro Cavadas ha entrado en la lista de los mejores 100 médicos de España que realiza la revista Forbes.

El doctor ha adquirido una importante relevancia a lo largo del último año durante la pandemia por sus numerosas predicciones con respecto al coronavirus.

Sin embargo, él está especializado en cirugía plástica, apartado por el que se le reconoce su labor en esta lista, y reconocido como "doctor milagro" por su labor.

La revista también ha querido destacar sus predicciones, ya que fue de los primeros sanitarios que alertó de la peligrosidad del coronavirus antes de que llegara a España.

En la última rueda de prensa que concedió en diciembre declaró que no iba a volver a opinar de manera pública acerca de la Covid-19, centrándose exclusivamente en las operaciones estéticas.

Las polémicas en torno a sus palabras sobre la vacuna, la gestión del Gobierno y la figura de Fernando Simón han provocado que haya decidido evitar pronunciarse más sobre esto.

"No ha sido el virus sino la respuesta lo que ha provocado un empobrecimiento en España", opinó el cirujano. "Es más nocivo el resultado del mal manejo de las medidas para combatirlo que el virus en sí mismo ya que es de baja mortalidad".

"Cuando se construye un hospital con 800 retroexcavadoras de 100 toneladas y se construye un megahospital en tres semanas es que no va en broma", alertaba sobre la pandemia.

"Se me está intentando enfrentar a una persona a la que no conozco (Fernando Simón) ni tengo ningún interés, como debe ser, y a él le pasará lo mismo. No lo conozco, ni ganas", manifestó.

"No me creo una vacunaefectiva antes de dos años", expresó en octubre de 2020.