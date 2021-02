Rojas pide a Espadas "rendir cuentas" sobre la accesibilidad en comercios, donde "queda mucho por hacer"

En este sentido, el concejal de Adelante Daniel González Rojas ha presentado estas preguntas para su respuesta escrita respecto a distintas ayudas concedidas tanto en 2017 como en 2018 en esta materia y vinculadas a mociones impulsadas por Izquierda Unida en el Pleno, después de que el gobierno local haya "lanzado las campanas al vuelo con su Plan de Accesibilidad Universal y con la más de mil actuaciones que recientemente ha vendido", pese a que la situación es que "queda mucho por hacer".

Así, hace referencia a las propuestas aprobadas en relación al comercio accesible y pregunta al gobierno local si se ha hecho la guía técnica o si se han desarrollado las ayudas para que las tiendas de la ciudad puedan "garantizar la accesibilidad en su espacio", pero especialmente se centra en saber si el Ayuntamiento está haciendo cumplir la Ordenanza de Accesibilidad Universal y qué tipo de actuaciones ejecuta la Oficina de Accesibilidad para garantizar que esa ordenanza se cumple.

"Como siempre, cada vez que hablamos de accesibilidad universal no hay que pedir nuevas leyes, no hay que pedir una nueva ordenanza ni nueva normativa, sino que todo está ya aprobado, lo que pasa es que no se cumple y tampoco se sanciona como recoge la propia ordenanza de accesibilidad", avisa, por lo que pide "más modestia al equipo de gobierno porque todavía queda mucho campo para garantizar la accesibilidad universal en la ciudad". "Este grupo seguirá incidiendo en esta en esta materia hasta que Sevilla sea una ciudad cien por cien accesible", sentencia.

Desde Adelante, se recuerda que en 2017 se aprobó una moción de IU para garantizar la accesibilidad universal en los diferentes establecimientos de la ciudad, fecha en la que el Servicio de Sostenibilidad e Innovación Urbana "respondía que estas acciones están previstas dentro de la asistencia técnica de redacción del Plan de Accesibilidad Universal que se encuentra en proceso de adjudicación". Teniendo en cuenta que ese plan ya está aprobado, Rojas pide conocer si se ha elaborado ya la guía del comercio accesible y si se ha puesto en marcha una campaña de sensibilización y concienciación sobre esta cuestión.

También, pide saber qué gestiones se hacen desde la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente para garantizar el cumplimiento de la ordenanza de Accesibilidad Universal y del régimen sancionador que el Ayuntamiento tiene al respecto, además de conocer el número de sanciones impuestas o de reclamaciones planteadas en 2020 por parte de los ciudadanos ante la Oficina de Accesibilidad.

En la misma línea, respecto a la moción aprobada en 2018 de IU tras la que se aprobó la "primera convocatoria" para ayudar al menos a 300 comercios a eliminar barreras arquitectónicas y garantizar la accesibilidad universal, con un presupuesto de 300.000 euros, solicita información sobre la ejecución de las actuaciones y proyectos realizados. Además, plantea la continuidad de estas ayudas o la puesta en marcha de acciones similares.

Las citadas ayudas debían destinarse exclusivamente a inversiones en materia de accesibilidad universal dentro de los establecimientos relativas a eliminación de barreras arquitectónicas; pasamanos, rampas o tapices rodantes; sillas de evacuación para casos de emergencia; instalación de puertas automáticas; de mostradores accesibles para personas con sillas de ruedas; soportes audiovisuales adaptados; directorios accesibles en braille o arábigo; de pavimento táctil direccional o de señalética para invidentes, entre otros.