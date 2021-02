Eva Blasco alerta de que la prorrogación de los ERTE es una "bola" cada vez mas grande que puede llevar al cierre

Blasco, que va a seguir compaginando con la vicepresidencia de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), en un entrevista a Europa Press, califica la situación económica en estos momentos de "dramática" para empresas de muchos sectores que llevan meses con facturaciones a mínimo, como las agencias de viajes o los guías turísticos, el sector hotelero y la hostelería.

Valora la actuación del Gobierno Central que, en el momento en que se decretó el estado de alarma, fue "muy rápido" en articular Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor ante el descenso de actividad e inactividad debido al coronavirus y considera que fue "muy buena solución" pero cree que se estaba pensando en una situación coyuntural de ocho o diez meses, porque establecen, además, compromisos de mantenimiento del empleo.

Sin embargo ha señalado que "lo que se convirtió para muchas empresas en tabla de salvación junto con los prestamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), cuando se han prorrogado en el tiempo, se está convirtiendo en una bola que cada vez es más grande" porque cuando se inicie la reactivación será con un 20 o 30 de facturación respecto a 2019 y con eso "no salen las cuentas en absoluto".

Cree que será imposible recuperar a todos los trabajadores y apuesta por una flexibilización de las medidas que permitan, por ejemplo, la acreditación de pérdidas por bajada en el volumen de facturación. Agradece las ayudas directas puestas en marcha por diferentes organismos pero, aunque están saliendo "bastantes", las considera "insuficientes" y pide exenciones fiscales y bonificaciones de impuestos, sobre todo para los sectores más expuestos.

Lamenta que no haya "escucha activa" en este punto con la justificación de que los impuestos son necesarios para mantener el estado del bienestar pero "si se mueren las empresas, no habrá ingresos para mantenerlo", se ha lamentado.

CAPILARIDAD DE AYUDAS EUROPEAS

Tampoco se muestra muy optimista ante las ayudas que tienen que llegar de Europa porque están pensadas para grandes proyectos y el tejido empresarial de aquí está formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, sumado a que de momento no se han clarificado los procedimientos.

Este factor preocupa a la Comunitat Valenciana con un alto porcentaje de pymes, según Blasco, que tiene dudas de que haya "capilaridad", salvo que a esos proyectos de empresas tractoras se les exija algún tipo de colaboración con otras pequeñas para que se puedan incorporar y poder acceder también a los beneficios de las ayudas.

Blasco, desde la presidencia de EVAP, muestra también su preocupación por la situación de la mujer profesional con el coronavirus y una de sus objetivos es evitar que se conviertan en las "grandes damnificadas" de la pandemia ya que, los tiempos de crisis, castigan especialmente a las mujeres". Teme que pueda haber un retroceso en su situación, especialmente en la lucha contra desigualdad salarial en la que se ha conseguido avanzar.

DESLIGAR TELETRABAJO DE LA CONCILIACIÓN

Asimismo, una de las cosas que ha impulsado el coronvirus es el teletrabajo, "que ha llegado para quedarse" pero Blasco ha alertado: "es necesario desligar el debate del teletrabajo del de la conciliación".

El teletrabajo puede tener ventajas tanto para el trabajador como para la empresa no se puede entender que beneficia especialmente a las mujeres porque permite conciliar, según Blasco que ha incidido en que "una cosa es conciliar y otra teletrabajar".

No se trata de estar en una espacio no adaptado al trabajo y explica "gráficamente" que no es "hacer los garbanzos mientras estás trabajando; teletrabajar es tener un horario, aunque pueda ser flexible. Teletrabajar es tener un horario flexible al que uno se adapta y conciliar es adaptar ese horario flexible a las labores del hogar y cuidado de ascendientes o descendientes, ha puntualizado.

"No nos equivoquemos en esto las mujeres -alerta Blasco- porque a la larga puede ser perjudicial. Si somos más las mujeres las que optamos mayoritariamente al teletrabajo, porque nos permite conciliar, eso va a perjudicar las tareas profesionales y a la brecha salarial. Hay que estar muy vigilantes en este punto", ha remarcado.

Evap ha conseguido ubicar a mujeres en Juntas Directivas de colectivos empresariales, como Cámara de Comercio o la CEV y siguen impulsando como prioritario que las mujeres sean activas sobre todo en sus sectoriales. Blasco, que es viceprecidenta en la CEV, considera "realmente un hito histórico" su integración porque en 42 años de historia no había existido una presidenta provincial, ni siquiera vicepresidentas autonómicas.

Es una experiencia de "gran satisfacción, pero también compleja", ha señalado. "Se sigue percibiendo actitudes de tiempos que pensabas pasados; sigues percibiendo un cierto paternalismo de determinadas personas, independientemente de la edad y el género. En ocasiones, cuesta más mantener el respeto que se tiene a los hombres. O sientes con tristeza que piensan que tú puedes haber llegado por temas de cuotas o porque las mujeres estamos de moda".

"Es algo muy insatisfactorio, porque, en definitiva, y eso lo he dicho en un Comité Ejecutivo de la CEV en voz alta, cuando se pide la incorporación de mujeres es para incorporar el talento femenino y no exclusivamente un tema de cuotas, aunque yo defiendo las cuotas".

"Pero es curioso que tú propones a una mujer y se visibiliza como que es cuota y el debate se centra en los méritos y la capacidad, y cuando se propone un hombre, nadie duda de su mérito y su capacidad; ni sale esa cuestión a debate. Esto es algo realmente que tenemos que ir cambiando, queda bastante camino por delante", ha indicado.