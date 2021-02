Meghan Markle ya ha iniciado los contactos para meterse en política

De actriz a la realeza... ¿y a la política? Meghan Markle, esposa del príncipe Harry de Inglaterra y duquesa de Sussex, podría estar preparando el terreno para dar el salto a la política, publica el diario The Sun.

Según este medio, la duquesa mantuvo una reunión con Gavin Newsom, el gobernador de California, lo que analistas estadounidenses creen que puede ser un síntoma de que la exactriz podría seguir los pasos de Arnold Schwarzenegger, otro actor que llegó a ser gobernador de California.

"Está haciendo todo lo que es apropiado y permitido dado su nuevo puesto, pero definitivamente está 'metiendo el dedo en el agua. Y una vez que tu dedo del pie está en el agua, todo tu pie está dentro y lo siguiente que sabes es que estás hasta las rodillas y luego estás completamente dentro", dijo Mike Trujillo, un estratega del partido demócrata.

Trujillo cree que la fundación de Meghan sobre salud mental y el compromiso de crear conciencia sobre la "justicia racial y económica en el sector tecnológico" podrían proporcionar el punto de partida para una carrera en política.

"Todo lo que está haciendo es similar a lo que han hecho otras personas antes de postularse para el cargo. Arnold Schwarzenegger, antes de postularse para gobernador, tenía una gran fundación que se llamaba Arnold's All Stars. Lo usó como un vehículo para hablar sobre la necesidad de tutoría y cuidado después de la escuela. Cosas realmente fáciles. Eso fue lo que lo introdujo a la política", dijo Trujillo. Otro estratega demócrata, Roger Salazar, agregó: "No me sorprendería ver que el príncipe Harry se involucrara más".

Rompiendo una tradición, los duques de Sussex rompieron la proverbial neutralidad de la familia real inglesa al referirse a las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Markle calificó los comicios como "las elecciones más importante de nuestra vida. Cuando votamos, nuestros valores se ponen en acción y nuestras voces se escuchan. Tu voz es un recordatorio de que eres importante. Porque lo haces. Y mereces ser escuchado".

El propio príncipe Harry se manifestó en términos similares: "A medida que nos acercamos a este noviembre, es vital que rechacemos el discurso de odio, la desinformación y la negatividad en línea", dijo entonces.