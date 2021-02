Las famosas y famosos españoles que celebran el Día del Soltero

Llega este domingo una de las fechas más románticas del año: San Valentín. Y junto a ella también un día especial para todos aquellos que no tienen a esa persona especial con la que celebrarlo, el Día Mundial del Soltero, que tiene lugar este sábado.

Son muchas las celebrities que este 13 de febrero festejan su soltería, como el actor español Miguel Ángel Silvestre, uno de los intérpretes más destacados del elenco de la exitosa serie 30 monedas. Muy reservado siempre con su vida personal, la última conquista que se le atribuyó fue con la joven Claudia Ruiz, experta en moda, con la que aparecieron varias imágenes que hicieron saltar las alarmas de una relación, aunque ella desmintió que así fuera.

Tampoco Maxi Iglesias pasará San Valentín con nadie. El madrileño, conocido desde que interpretó a César Cabano en la serie de Antena 3Física o Química, siempre ha preferido mantener su vida personal alejada de las cámaras y los focos, y en las últimas fechas no se le ha relacionado con nadie.

El presentador de La Resistencia, David Broncano, también está soltero desde que el pasado mes de octubre, tal y como él mismo desveló en su programa, rompiese con la promesa del tenis español, Paula Badosa. Ambos compartieron varios meses, aunque su relación finalmente no cuajó.

La soltería que más sorprende este año es la de Bertín Osborne, que recientemente ha vivido una dolorosa ruptura con la que ha sido su mujer durante 20 años y con la que tiene dos hijos en común, Fabiola Martínez. "No voy a encontrar a nadie igual que Fabiola, de manera que no voy a buscar más", escribía en sus redes el conductor de Mi casa es la tuya. "Me corto la coleta como los toreros y me dedicaré a mi trabajo, a mis hijos, a mis amigos, a mis animales y deporte. Lo demás, ¿para qué?", concluía.

Sorprende también la presencia de Anne Igartiburu y Pablo Heras-Casado, quienes hace unas semanas confirmaron su separación, dejando claro el cariño que se tienen el uno al otro, tras seis años de relación. Su vínculo sigue siendo fuerte y ambos se apoyan en sus proyectos, tal y como mostró la periodista en sus redes sociales compartiendo una fotografía de uno de los últimos ensayos de su marido, que este 13 de febrero ha estrenado Siegfried, de Richard Wagner, en el Teatro Real.

El último representante de España en Eurovisión y ganador de su formato online este 2020, Blas Cantó, no comparte su vida sentimental con nadie, al igual que Lara Álvarez, que defiende a capa y espada su soltería. "No pasa nada por tener 34 años y no tener pareja", dijo recientemente en un directo en su cuenta de Instagram.

Completa la lista la exmodelo Esther Doña, quien recientemente perdió a su marido, el marqués de Griñón, Carlos Falcó, a causa del coronavirus. Hace unas semanas admitió que no descarta volver a enamorarse, aunque tampoco está buscando nada.