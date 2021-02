'La isla de las tentaciones 3': Telecinco cambia el horario de emisión del debate

Telecinco ha cambiado el horario de emisión este lunes, 15 de febrero, del debate de La isla de las tentaciones. El programa que presenta Sandra Barneda se adelanta en la parrilla televisiva y comenzará a las 22.00 h en vez de a las 23.00 h, como venía siendo habitual.

Con el adelanto del horario del Debate de las Tentaciones, la cadena así busca competir contra El Hormiguero en esa franja horaria.

Este cambio afecta además a la emisión de la serie turca Love is in the air —con la que Mediaset trata de emular el éxito de audiencias de Antena 3 con sus ficciones turcas Mujer y Mi hija— que dejará de emitirse los lunes y pasará a hacerlo únicamente los martes y los miércoles por la noche.

En el cuarto debate de La isla de las tentaciones, el programa ofrecerá 30 minutos de imágenes no emitidas aún sobre cómo avanzan las relaciones, especialmente de Manuel, Jesús y Diego con tres de las tentadoras de la villa: Fiama, Stefany y Carla, respectivamente.

Asimismo, Sandra Barneda anunciará a los chicos que uno de ellos tendrá la oportunidad de ver, durante 10 minutos, las imágenes en directo de la otra villa.

En plató, Barneda contará con los colaboradores Terelu Campos, Kiko Matamoros, Suso Álvarez, Fani Carbajo, Tom Brusse, Arantxa Coca, Nagore Robles, Alba Carrillo y Melyssa Pinto.